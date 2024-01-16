ЗРК Patriot и не только: как ВСУ сбили самолет А-50 на расстоянии 160 км от фронта, — эксперты

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, чтобы попасть ракетой ЗРК Patriot в самолет А-50 над Приазовьем, нужно было рискнуть и подтянуть дефицитный зенитный комплекс слишком близко к линии огня.

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Украинские военные провели рискованную операцию, 14 января нанеся удар по российским военным самолетам А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Если для этого использовали ЗРК Patriot, то должны были бы подтянуть его вплотную к линии фронта. Об особенностях действий Сил обороны Украины рассказали на портале Deutsche Welle.

Журналисты портала пообщались с тремя специалистами: с авиаэкспертом из Национального авиационного университета Валерием Романенко, с главным редактором портала Defense Express Олегом Катковым и с военным историком, полковником Маркусом Райснером (Markus Reisner, Австрия). Специалисты объяснили, каким образом ВСУ могли достать до российской авиации на значительном расстоянии от линии фронта.

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Валерий Романенко заявил, что украинское командование могло применить ракеты ЗРК Patriot, чтобы сбить А-50 и повредить Ил-22. При этом напомнил, что партнеры предоставили Украине снаряды, способные достать до цели за 160 км — именно на таком ориентировочном расстоянии произошло попадание, процитировали журналисты слова эксперта.

"В Киеве нет другого оружия с похожими характеристиками. Для озвученного места удара — над Азовским морем у берегов оккупированной части Украины — подходят только ракеты Patriot. Дальность некоторых их модификаций — 160 км".

Олег Катков объяснил сложность использования ЗРК Patriot. Чтобы зенитная ракета долетела до цели, комплекс нужно подтянуть вплотную к линии фронта. Подобные действия были "рискованными", сказал он журналистам.

"Разместить Patriot так близко к переднему краю — более чем рискованная операция".

Маркус Райснер, в свою очередь, отметил, что ВСУ могли использовать и другие системы. По его мнению, Украина имеет другие комплексы, кроме Patriot, чтобы ударить за 160 км.

В разговоре с журналистами военный историк не назвал модель оружия, которым можно было бы попасть по А-50 над Приазовьем. Лишь указал, что удар могли нанести "и с земли, и с воздуха".

Сбитие А-50 и Ил-22 — детали

Отметим, 14 января в сети опубликовали сообщение о возможном попадании по российскому самолету радиолокационной разведки А-50, который патрулировал воздушное пространство и находился в районе Приазовья. Кроме этого судна, мог попасть под удар самолет-командный пункт Ил-22.

А-50 — военный самолет ВС РФ, предназначенный для слежения за воздушными целями на расстоянии до 600 км и на сверхнизкой высоте, объяснили эксперты важность этого объекта. По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в России осталось восемь А-50 в "хорошем состоянии".

15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Силы обороны действительно обезвредили А-50. По его словам, спецоперацию провели благодаря совместной работе различных подразделений. Каким оружием попали по российским самолетам, командующий не сообщал.

Между тем ранее Фокус рассказывал об уничтожении нескольких военных воздушных судов ВС РФ, по которым могли ударить ракетами ЗРК Patriot. Например, в декабре 2023 года три истребителя Су-34 разбились на территории временно оккупированной Херсонщины, и еще один — над Черным морем. Кроме того, осенью 2023 года ликвидировали пять бортов в небе над Брянской областью. Как заявили эксперты, удары в этих обоих случаях могли нанести именно западными зенитными системами.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны получили три батареи и четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в июне 2023 года заявил, что Украине нужно "несколько десятков" комплексов для защиты неба.

Напоминаем, 15 января представитель Воздушного командования объяснил, как сложилась судьба Ил-22, который летел рядом с А-50 14 января. Также офицер сообщил, что местные общины могут самостоятельно покупать системы радиоэлектронной борьбы, чтобы защищаться от российских воздушных атак.