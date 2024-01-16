ЗРК Patriot і не тільки: як ЗСУ збили літак А-50 на відстані 160 км від фронту, — експерти

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, щоб поцілити ракетою ЗРК Patriot до літака А-50 над Приазов'ям, потрібно було ризикнути й підтягнути дефіцитний зенітний комплекс надто близько до лінії вогню.

Related video

Українські військові провели ризиковану операцію, 14 січня завдавши удару по російських військових літаках А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Якщо для цього використали ЗРК Patriot, то мали б підтягнути його впритул до лінії фронту. Про особливості дій Сил оборони України розповіли на порталі Deutsche Welle.

Журналісти порталу поспілкувалися з трьома фахівцями: з авіаекспертом із Національного авіаційного університету Валерієм Романенком, із головним редактором порталу Defense Express Олегом Катковим і з військовим істориком, полковником Маркусом Райснером (Markus Reisner, Австрія). Фахівці пояснили, як ЗСУ могли дістати до російської авіації на значній відстані від лінії фронту.

Важливо

Менше 10 на всі ПКС. Чому для Росії втрата літака А-50 є важким ударом

Валерій Романенко заявив, що українське командування могло застосувати ракети ЗРК Patriot, щоб збити А-50 і пошкодити Іл-22. Водночас нагадав, що партнери надали Україні снаряди, здатні дістати до цілі за 160 км — саме на такій орієнтовній відстані відбулось влучання, процитували журналісти слова експерта.

"У Києві немає іншої зброї зі схожими характеристиками. Для озвученого місця удару — над Азовським морем біля берегів окупованої частини України — підходять тільки ракети Patriot. Дальність деяких їх модифікацій — 160 км".

Олег Катков пояснив складність використання ЗРК Patriot. Щоб зенітна ракета долетіла до цілі, комплекс потрібно підтягнути впритул до лінії фронту. Подібні дії були "ризиковані", сказав він журналістам.

"Розмістити Patriot так близько до переднього краю — більше ніж ризикована операція".

Маркус Райснер, зі свого боку, зазначив, що ЗСУ могли використати й інші системи. На його думку, Україна має інші комплекси, крім Patriot, щоб вдарити за 160 км.

У розмові з журналістами військовий історик не назвав модель зброї, якою можна було б поцілити по А-50 над Приазов'ям. Лише вказав, що удару могли завдати "і з землі, і з повітря".

Збиття А-50 та Іл-22 — деталі

Зазначимо, 14 січня в мережі опублікували повідомлення про можливе влучання по російському літаку радіолокаційної розвідки А-50, який патрулював повітряний простір і перебував у районі Приазов'я. Крім цього судна, міг потрапити під удар літак-командний пункт Іл-22.

А-50 — військовий літак ЗС РФ, призначений для стеження за повітряними цілями на відстані до 600 км і на наднизькій висоті, пояснили експерти важливість цього об'єкта. За словами голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, у Росії залишилося вісім А-50 у "хорошому стані".

15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що Сили оборони дійсно знешкодили А-50. За його словами, спецоперацію провели завдяки спільній роботі різних підрозділів. Якою зброєю поцілили по російських літаках, командувач не повідомляв.

Раніше Фокус розповідав про знищення кількох військових повітряних суден ЗС РФ, по яких могли вдарити ракетами ЗРК Patriot. Наприклад, у грудні 2023 року три винищувачі Су-34 розбилися на території тимчасово окупованої Херсонщини, і ще один — над Чорним морем. Восени 2023 року ліквідували п'ять бортів у небі над Брянською областю. Як заявили експерти, удари в цих обох випадках могли завдати саме західними зенітними системами.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони отримали три батареї та чотири пускові установки ЗРК Patriot. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у червні 2023 року заявив, що Україні потрібно "кілька десятків" комплексів для захисту неба.

Нагадуємо, 15 січня представник Повітряного командування пояснив, як склалася доля Іл-22, який летів поруч із А-50 14 січня. Також офіцер повідомив, що місцеві громади можуть самостійно купувати системи радіоелектронної боротьби, щоб захищатися від російських повітряних атак.