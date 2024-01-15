"Такого в історії ніколи не було": експерт пояснив важливість знищення А-50

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що вартість такого літака — майже 400 млн доларів. Ця втрата означає, що Росія матиме значно обмеженіші можливості для розвідки в повітряному просторі України.

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Бійці Повітряних сил ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22. Росія загалом може мати 9 одиниць А-50, однак не всі з них боєздатні. Про це заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна".

За словами експерта, літаки А-50 окупанти використовують, аби проводити спостереження та розвідку в повітряному просторі. Як підкреслює Коваленко, А-50 використовуються для визначення цілей і підвищення характеристик ППО, збільшуючи можливості наведення, фіксації, спостереження й ураження цілей на відстані для тактичної авіації.

У Росії є 6 боєздатних літаків А-50

За його інформацією, в Російської Федерації загалом є 9 одиниць літаків А-50, "але 3 з них фактично небоєздатні".

"Один із них перебуває на модернізації, яку він досі не пройшов повністю, інші небоєздатні фактично, тому що вони не підлягають ремонту", — каже Коваленко.

Як наголошує експерт, навіть до боєздатних літаків окупантів виникають питання. Він додає, що максимальна кількість А-50, яку зафіксували в повітряному просторі, переважно у форматі чергування — 5 одиниць.

"У Білорусі один із літаків А-50 був уражений дроном, його евакуювали з РБ. Тоді не було уражено безпосередньо фюзеляж літака, а саме його розвідувальну систему "Джміль". І на сьогодні в Росії навряд чи є можливість швидко відновити такі складні системи. І в принципі інформація про те, що він вийшов із ремонту, досі не надходила", — розповідає Коваленко.

У чому важливість знищення А-50

Як зазначає експерт, наразі країна-агресор не може виробляти такі літаки, адже вартість А-50 — майже 400 млн доларів.

"Із урахуванням того, що А-50 зараз не виробляються й кожен із них є унікальним, це робить цей літак ще дорожчим для росіян", — наголосив він.

За словами Коваленка, втрата А-50 означає, що Росія має значно обмежені можливості для розвідувальних операцій у повітряному просторі України.

"Вони не тільки матимуть менше інформації щодо перебування української тактичної авіації й не тільки в повітряному просторі, а також не зможуть дозорієнтовувати свої літаки тактичної авіації та засоби ППО", — ідеться в повідомленні.

Експерт назвав знищення А-50 і пошкодження Іл-22 "унікальним випадком у світовій історії війн і конфліктів".

"Коли одночасно два літаки такого рівня, такого функціоналу знищуються або отримують пошкодження. Це унікальний випадок. Такого ще в історії ніколи не було", — підкреслює він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22.

Зі свого боку, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що окупантів попереджали про загрозу. За її словами, лінія оборони на Півдні побудована так, щоб ворог не зміг повернутися.