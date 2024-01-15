"Такого в истории никогда не было": эксперт объяснил важность уничтожения А-50

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что стоимость такого самолета почти 400 млн долларов. Эта потеря означает, что Россия будет иметь значительно более ограниченные возможности для разведки в воздушном пространстве Украины.

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Бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22. Россия в целом может иметь 9 единиц А-50, однако не все из них боеспособны. Об этом заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

По словам эксперта, самолеты А-50 оккупанты используют, чтобы проводить наблюдение и разведку в воздушном пространстве. Кроме того, как подчеркивает Коваленко, А-50 используются для определения целей и повышения характеристик ПВО, увеличивая возможности наведения, фиксации, наблюдения и поражения целей на расстоянии для тактической авиации.

У России есть 6 боеспособных самолетов А-50

По его информации, у Российской Федерации в целом есть 9 единиц самолетов А-50, "но 3 из них фактически небоеспособны".

"Один из них находится на модернизации, которую он до сих пор не прошел полностью, другие небоеспособны фактически, потому что они не подлежат ремонту", — говорит Коваленко.

Как отмечает эксперт, даже к боеспособным самолетам оккупантов, возникают вопросы. Кроме того, он добавляет, что максимальное количество А-50, которое зафиксировали в воздушном пространстве, преимущественно в формате дежурства — 5 единиц.

"В Беларуси один из самолетов А-50 был поражен дроном, его эвакуировали из РБ. Тогда не был поражен непосредственно фюзеляж самолета, а именно его разведывательная система "Шмель". И на сегодня у России вряд ли есть возможность быстро восстановить такие сложные системы. И в принципе информация о том, что он вышел из ремонта до сих пор не поступала", — рассказывает Коваленко.

В чем важность уничтожения А-50

Как отмечает эксперт, сейчас страна-агрессор не может производить такие самолеты, ведь стоимость А-50 почти 400 млн долларов.

"С учетом того, что А-50 сейчас не производятся и каждый из них является уникальным, делают этот самолет еще более дорогим для россиян", — подчеркнул он.

По словам Коваленко, потеря А-50 означает, что Россия имеет значительно ограниченные возможности для разведывательных операций в воздушном пространстве Украины.

"Они не только будут иметь меньше информации о пребывании украинской тактической авиации и не только в воздушном пространстве, а также не смогут дозориентировать свои самолеты тактической авиации и средства ПВО", — говорится в сообщении.

Эксперт назвал уничтожение А-50 и повреждение Ил-22 — "уникальным случаем в мировой истории войн и конфликтов".

"Когда одновременно два самолета такого уровня, такого функционала уничтожаются или получают повреждения. Это уникальный случай. Такого еще в истории никогда не было", — подчеркивает он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил, что бойцы Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22.

Со своей стороны, начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупантов предупреждали об угрозе. По ее словам, линия обороны на Юге построена так, чтобы враг не смог вернуться.