"Погода не сприяла": в ЗСУ прокоментували можливе знищення літака А-50 над Азовським морем

Речниця Оперативного командування Наталія Гуменюк зазначила, що оборона півдня побудована таким чином, що ворожі літаки можуть не повернутися.

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У соцмережах ввечері, 14 січня, стали з'являтися повідомлення про те, що над Азовським морем збили російський А-50. В ЗСУ заявили, що окупантів попереджали про загрозу. Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Хоча вона і не спростувала і не підтвердила інформацію про знищення ворожого літака, проте, зазначила, що лінія оборони на півдні побудована таким чином, аби ворог не зміг повернутися.

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"Розуміння того, що на південному напрямку існує суттєва небезпека для авіації, у ворога було. Ми попереджали, погода не сприяла, тому висновки відповідні. Ми вже неодноразово говорили, що побудова нашої лінії оборони й нашої бойової роботи пов'язана з такою своєрідною смугою неповернення. Тому не повернулися, то й не повернулися",– сказала Наталя Гуменюк.

Що відомо про можливе знищення літака РФ А-50

Ввечері 14 січня заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни могли втратити 2 свої літаки над Азовським морем.

"Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ПКС РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря", — сказав Юрій Мисягін.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на втрати серед російської авіації. Генерал-лейтенант опублікував в своєму телеграм-каналі фото удару окупантів по житловому будинку у Дніпрі рік тому, та побажав росіянам "горіти в пеклі".

"Це вам за Дніпро. Поки що без деталей", — повідомив командувач ЗС ЗСУ, натякаючи на можливе ураження російських літаків над Азовським морем.

У телеграм-каналі, який ведуть російські льотчики Fightbomber повідомили про загибель і поранення пілотів ЗС РФ.

"Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона є такого масштабу. Хто б там не був. Хто винен у загибелі льотчиків, ми швидше за все не дізнаємося. Загиблим вічного польоту, пораненим якнайшвидшого одужання та повернення до ладу", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на одному зі збитих бортів перебував льочик Іван Іванов.

Крім цього окупанти висловили припущення, що російські літаки могли бути збиті "дружнім вогнем".

Нагадаємо, що ЗСУ під час атаки на військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму знищили заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку ЗС РФ Олександра Чорнобривого.

Раніше повідомлялося, що 6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов з боку України.