"Феєрверк у Саках": ЗСУ ліквідували топофіцера ПКС РФ у Криму

Російський льотчик Олександр Чорнобривий був заступником командира 43-го окремого морського штурмового морського авіаційного полку і керував літаками Су-24 і Су-30СМ.

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Збройні сили України під час атаки на військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму знищили заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку російських військ Олександра Чорнобривого. Про це 13 січня повідомив у соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Чорнобривий був ліквідований під час удару по аеродрому "Саки" 6 січня 2024 року. І хоча російські офіційні джерела не повідомляли про його смерть, за словами Штефана, командир був "успішно демобілізований" під час "феєрверку на аеродромі "Саки". Також за деякими даними, разом із російським офіцером загинули ще три окупанти.

Згідно з даними сайту "Миротворець", куди підполковник потрапив 2018 року, Чорнобривий народився в Криму 1985 року. Проходив навчання в Краснодарському вищому військовому авіаційному училищі, після закінчення якого у 2007 році отримав російське громадянство.

Пізніше у складі підрозділів ВПС Чорноморського флоту РФ був льотчиком Су-24 і Су-30СМ. Надалі був льотчиком штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку, а з 2023 року служив заступником командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку ПКС Росії.

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Нагадаємо, 6 січня на території тимчасово окупованого Криму в районі аеродрому "Саки" пролунало кілька вибухів, після чого над півостровом почали працювати засоби ППО. Пізніше стало відомо, що в Саках, де базувався 43-й винищувальний авіаційний полк повітряних сил РФ, було знищено російські РЛС, а також склад із боєприпасами.