Нагадує дуршлаг: Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ в Криму, — Гуменюк

За словами речниці ОК "Південь", росіяни бачать, що мають "дірки" в обороні і постійно змушені перелаштовуватися.

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Сили оборони України під час атак на окупований Крим виявили слабкі місця в російській протиповітрній обороні і активно цим користуються. Про це в коментарі "Еспресо" 5 січня сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, російська ППО в Криму, яку так раніше нахвалювали, поступово згортається.

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"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має дуршлаговий вибір — там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", — пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що бойова робота та робота з виявлення ворожої техніки, логістичних маршрутів ворога на півострові ведеться постійно і фактично онлайн.

"Навіть в ці моменти, коли ми з вами розмовляємо, триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що 4 січня в окупованому Криму поблизу Євпаторії і Севастополя пролунали вибухи. Внаслідок ракетної атаки було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Також 4 січня проросійські ТГ-канализаявляли про розвідувальні літаки НАТО, які нібито бачили в районі півострова, а окупаційна влада Криму перекрила рух по Керченському мосту.