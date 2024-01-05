Напоминает дуршлаг: Силы обороны обнаружили слабые места ПВО РФ в Крыму, — Гуменюк

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", россияне видят, что имеют "дыры" в обороне и постоянно вынуждены перестраиваться.

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Силы обороны Украины во время атак на оккупированный Крым обнаружили слабые места в российской противовоздушной обороне и активно этим пользуются. Об этом в комментарии "Эспрессо" 5 января сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российская ПВО в Крыму, которую так раньше нахваливали, постепенно сворачивается.

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"Мы понимаем, что система противовоздушной обороны в частности Крымского полуострова, которой они так гордились, которую они так торжественно разворачивали, постепенно сворачивается потому, что имеет дуршлаговый выбор — там дырка, там дырка и приходится перештопывать", — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что боевая работа и работа по выявлению вражеской техники, логистических маршрутов врага на полуострове ведется постоянно и фактически онлайн.

"Даже в эти моменты, когда мы с вами разговариваем, продолжается боевая работа, отслеживание, отработка, противодействие и партизанское движение. Все это в комплексе приведет к тому, что самая высокая активность, как и было анонсировано верховным главнокомандующим будет сосредоточена вокруг Крыма", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, что 4 января в оккупированном Крыму вблизи Евпатории и Севастополя прогремели взрывы. В результате ракетной атаки был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Также 4 января пророссийские ТГ-каналы заявляли о разведывательных самолетах НАТО, которые якобы видели в районе полуострова, а оккупационные власти Крыма перекрыли движение по Керченскому мосту.