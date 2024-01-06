Окупанти в Криму "осліпли" на кілька РЛС та втратили склади боєприпасів, – ГУР (карта)

На аеродромі у Саках російські окупанти втратили РЛС, а поблизу села Гришине — склади боєприпасів.

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Комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму дала результати, адже російські окупанти в Криму тепер не використовують кілька РЛС та втратили склади з боєкомплектом. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

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У відомстві розповіли, що воїни ГР МО України та Повітряних сил ЗСУ провели спільні заходи. На аеродромі у Саках російські позиції РЛС та склад боєприпасів, які був розташований поблизу населеного пункту Гришине, виявилися цілями українських захисників.

Успішне вогневе ураження складу з боєприпасами російських загарбників у Гришиному підтверджують дані космічної розвідки. Інформація стосовно інших втрат російських загарбників на тимчасово окупованій території півострова уточнюється.

"Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

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Збройні сили України провели успішні дії зі знищення складів боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Ефективний удар українські захисники провели 4 січня, попри заяви російських окупантів про те, що у них надійне ППО. Подробиці та наслідки атаки по об’єкту російських окупантів не уточнили.

Також 6 січня стало відомо, що українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. Місцеві Telegram-канали повідомили, що там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України.

Нагадаємо, OSINT-аналітики з Military Journal 4 січня визначили, що ракети Storm Shadow влучили в радіолокаційний підрозділ поблизу Євпаторії. Унаслідок атаки, як повідомляють аналітики, виникла пожежа, а на військових об’єктах є поранені.