Оккупанты в Крыму "ослепли" на несколько РЛС и потеряли склады боеприпасов, — ГУР (карта)

На аэродроме в Саках российские оккупанты потеряли РЛС, а вблизи села Гришино — склады боеприпасов.

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Комплексная спецоперация на территории временно оккупированного Крыма дала результаты, ведь российские оккупанты в Крыму теперь не используют несколько РЛС и потеряли склады с боекомплектом. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что воины ГР МО Украины и Воздушных сил ВСУ провели совместные мероприятия. На аэродроме в Саках российские позиции РЛС и склад боеприпасов, который был расположен вблизи населенного пункта Гришино, оказались целями украинских защитников.

Успешное огневое поражение склада с боеприпасами российских захватчиков в Гришино подтверждают данные космической разведки. Информация о других потерях российских захватчиков на временно оккупированной территории полуострова уточняется.

"Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

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Вооруженные силы Украины провели успешные действия по уничтожению складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму. Эффективный удар украинские защитники провели 4 января, несмотря на заявления российских оккупантов о том, что у них надежное ПВО. Подробности и последствия атаки по объекту российских оккупантов не уточнили.

Также 6 января стало известно, что украинские военные уничтожили пункт управления россиян на территории временно оккупированного Крыма. Местные Telegram-каналы сообщили, что там базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины.

Напомним, OSINT-аналитики из Military Journal 4 января определили, что ракеты Storm Shadow попали в радиолокационное подразделение вблизи Евпатории. В результате атаки, как сообщают аналитики, возник пожар, а на военных объектах есть раненые.