Остались без пункта управления: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму

Местные Telegram-каналы сообщили, что там базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины.

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Украинские военные уничтожили пункт управления россиян на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в субботу, 6 января, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram.

По информации Олещука, под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

"Аэродром Саки! Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму!", — говорится в сообщении командующего.

Кроме того, генерал-лейтенант поблагодарил украинских летчиков "за отличную работу".

"В очередной раз благодарю наших летчиков за прекрасную работу! Вместе к победе!", — подчеркнул Олещук.

Взрывы в Крыму в ночь на 6 января

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что в ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Над полуостровом сработала противовоздушная оборона.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом. В атаке российское оборонное ведомство обвинило Украину.

Кроме того, в соцсетях заявили о по меньшей мере десяти взрывах в Евпатории. Взрывы также прогремели в населенных пунктах Саки и Новофедоровка.

Удар по военному аэродрому "Саки": детали

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке.

Как отмечают авторы публикации, в "Саках" базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. На его вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Напомним, в ночь на 5 января Крым подвергся атаке БПЛА. В Минобороны РФ заявили, что российским средствам ПВО якобы удалось уничтожить и перехватить 36 украинских беспилотников над полуостровом.

Кроме того, 4 января на территории российского Белгорода прогремели взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.