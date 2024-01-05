Збройні сили України влучили в склади боєприпасів під Первомайським в Криму, — СтратКом (карта)

Ефективний удар українські захисники організували 4 січня.

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Збройні сили України завдали влучного удару по складах боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Про це у Telegram-каналі повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Атеш" виявив командний пункт окупантів неподалік Євпаторії (фото, відео)

Ефективний удар українські захисники провели 4 січня, попри заяви загарбників про надійність власного ППО. Подробиці та наслідки атаки по об’єкту російських окупантів не уточнили.

"Слава Збройним силам України!" – йдеться в повідомленні.

Фото: Google Maps

Вибухи в Криму у січні 2024 року

В окупованому Криму в районі міста Євпаторія близько 16 години дня 4 січня пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про нібито перехоплення ракет і про те, що влучань у місті та околицях немає. Незадовго до цього на окупованому півострові було оголошено повітряну тривогу, а пабліки повідомили про авіацію ЗСУ у повітряному просторі у Миколаївській області.

OSINT-аналітики з Military Journal встановили, що крилаті ракети Storm Shadow влучили в розташування окремої радіолокаційної роти поблизу Євпаторії. У повідомленні йдеться про те, що внаслідок атаки виникла пожежа. Також на військових об’єктах є поранені.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у вівторок, 2 січня, у Криму було чути сильні вибухи, імовірно, в аеродромі Бельбек. Він зазначив, що на сьогодні російські війська використовують цю інфраструктуру для здійснення атак на Україну. З аеродромів у Криму, зокрема в Бельбеку та Джанкої, стартують безпілотники "Шахед" і балістичні ракети "Іскандер", які застосовуються для обстрілу південних територій нашої держави.

Нагадаємо, 5 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ в Криму. З її слів, російські окупанти бачать, що мають "дірки" в обороні і постійно змушені перелаштовуватися. Вона зазначила, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що "має дуршлаговий вибір — там дірка, там дірка і доводиться перештопувати".