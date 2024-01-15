"Відновленню не підлягає": що сталось з Іл-22, підбитим над Азовським морем, — Ігнат (фото)

За словами речника Повітряних сил, пріоритетною ціллю для удару над Азовським морем був літак А-50. Однак до нього все ж дістали, одночасно зачепивши ще одне повітряне судно ЗС РФ.

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Російський військовий літак Іл-22, який виконував роль повітряного командного пункту і летів над Азовським морем, не розбився після вибуху невідомих ракет. Судно змогло дістатись до аеродрому, але отримало серйозні пошкодження і не придатне для використання. Про наслідки спецоперації Сил оборони у небі над Азовом розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат на сторінці Facebook.

Ігнат повідомив, що Іл-22 дістався до аеропорту в Анапі у Краснодарському краї РФ. За словами українського офіцера, російський літак отримав серйозні пошкодження і "не підлягає відновленню".

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На світлині, прикріпленій до допису, можна побачити хвостову частину повітряного судна, яке ледь врятувалось після атаки 14 січня. Помітно, що поверхня поцяткована отворами різного розміру, деякі з яких можуть бути наскрізними.

Літак Іл-22 - після приземлення в Анапі Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Також військовий зауважив, що ціллю удару був літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 ЗС РФ. Деякий час ліквідація цього повітряного судна була не досяжною для Повітряних сил. Однак тепер він знищений, а разом з ним "потрапив під роздачу" і Іл-22.

Юрій Ігнат - про удар по А-50 та Іл-22 14 січня Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Зазначимо, російський літак Іл-22 перебував над Азовським морем і, маючи пошкодження, зумів дістатись до Анапи на березі Чорного моря. Орієнтовна відстань до Анапи від умовного центру Азова — близько 100 км. Така ж відстань — до підконтрольній Україні території у Запорізькій області.

Азовське море і Анапа. де літав Іл-22 ЗС РФ Фото: Google Maps

Збиття Ан-50 та Іл-22 — деталі подій 14 січня

Зазначимо, увечері 14 січня у соцмережах з'явилось повідомлення про можливе ураження двох російських цілей над Азовським морем. Вказували, що може іти мова про збиття літака-шпигуна А-50, а також повітряного командного пункту Іл-22. А-50 відразу зник з моніторів, ішлося у дописах. Однак Іл-22 ще певний час перебував у повітрі — його пілоти прямували у Керч на Кримському півострові та закликали подати швидкі допомоги до трапу повітряного судна.

15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив, що Сили оборони дійсно уразили російські військові літаки над Азовом. Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що знищений А-50 — дефіцитний літак для РФ: всього країна-агресор має близько шести таких апаратів і виробляти нові не уміє. У командуванні Повітряних сил опублікували відео з кадрами польоту цього літака: стверджують, що його зняли незадовго до влучання.

Нагадуємо, в ніч на 13 січня ЗС РФ запустили по Україні 40 ракет і дронів, з них збито було лише вісім повітряних цілей. У Повітряному командуванні заявили, що знешкодити ворожі цілі вдалось завдяки комплексам РЕБ, Також повідомили, що подібні пристрої варто було б купувати місцевим громадам і таким чином самостійно захиститись від російських ударів.