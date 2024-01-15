Політ в зону неповернення: російський літак А-50 показали напередодні знищення (відео)

Радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління летів на низькій висоті над населеним пунктом.

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Російський літак А-50, який знищили в Приазов’ї, могли зафіксувати на відео напередодні. Сили оборони півдня України в Telegram опублікували подробиці.

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Як десять "Кинджалів" за раз. Чим Повітряні сили ЗСУ могли уразити літаки А-50 та Іл-22?

На відео, імовірно, останній політ російського літака А-50 за певний час до ліквідації. Авіасудно летіло на низькій висоті над населеним пунктом.

"Саме так виглядав останній політ в зону неповернення", – йдеться у дописі.

Знищення літаків РФ в Приазов’ї

У неділю ввечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що приблизно о 21:00 українські військові уразили літаки Повітряно-космічних сил РФ. Йшлося про борт А-50 ДРЛО та бомбардувальник Іл-22.

У ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони розповіли, що літак А-50 зник з радарів та перестав відповідати на запити тактичної авіації одразу після заступу на чергування в районі Кирилівки. Борт Іл-22М11 було підбито, після чого він планував здійснити посадку в Анапі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі 15 січня підтвердив інформацію стосовно знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління ворога Іл-22. Внаслідок операції в Приазов'ї росіяни втратили два борти, подальша доля ворожого екіпажу не уточнюється. У Повітряних силах пообіцяли окупантам продовження.

Нагадаємо, 15 січня військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що Росія загалом може мати 9 одиниць А-50, однак не всі з них боєздатні. Ця втрата означає, що Росія матиме значно обмеженіші можливості для розвідки в повітряному просторі України.