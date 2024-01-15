Летючий командний пункт: що відомо про збитий літак Іл-22

Російська армія втратила одразу два цінних борти — літак-розвідник А-50 та повітряний командний пункт Іл-22.

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Повітряні сили України офіційно підтвердили збиття двох російських літаків Іл-22 та А-50. Повітряно-космічні сили РФ використовують літак Іл-22 як повітряний командний пункт. Фокус розібрався, що відомо про борт.

Російська армія має великий арсенал літаків різного призначення. Іл-22 використовується як повітряний командний пункт. В основі борту літак Іл-20, який створено на базі пасажирського Іл-18. Перший політ відбувся 21 березня 1968 року. За час виробництва в період з 1968 по 1976 роки було виготовлено близько 50 одиниць.

Іл-22 перероблялись на повітряні командні пункти наприкінці 1970-х років. Для цього літак отримав апаратуру закритого кодованого звʼязку, яка є стійкою до засобів РЕБ. Для керування обладнанням на борту зʼявились офіцери бойового керування. Таких літаків було виготовлено близько 30 одиниць, але наразі невідомо, скільки з них залишається в строю.

Характеристики Іл-22:

екіпаж — два пілоти, штурман-бомбардир, стрілець-радист, кормовий стрілець;

крейсерська швидкість — 625 км/г;

практична дальність польоту 6500 км;

практична стеля — 11 км.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які цілі виконував літак А-50 у складі Повітряно-космічних військ РФ.

15 січня військовий оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко писав, що знищення А-50 та Іл-22 увійде в історію.