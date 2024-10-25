Російські Су-35 падають в Україні, як мухи: у чому їхня проблема, — The National Interest

За словами журналістів, радянські інженери хотіли отримати новий винищувач, здатний протистояти американським літакам четвертого покоління, як-от McDonnell Douglas F-15 Eagle і Northrop Grumman F-14 Tomcat.

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Винищувачі Су-35 (за кодифікацією НАТО: Flanker-E), які у РФ позиціюють як літаки "покоління 4++", зазнали значних втрат в Україні. Попри свою надманевреність і сучасне озброєння, включно з гарматою Грязева—Шипунова 30 мм і ракетами великої дальності, Су-35 виявився вразливим перед західними системами ППО, як-от ракета Patriot. Про це пише The National Interest.

На початку 2023 року було збито щонайменше шість Су-35, що збільшило і без того значні втрати російських літаків. З огляду на все, відтоді було втрачено ще більше.

З початку повномасштабного вторгнення загалом знищили майже 350 російських літаків. Авіаційні можливості російських ПКС скорочуються, навіть попри те, що РФ нарощує виробництво винищувачів Су-35 і Су-57.

Проблема винищувачів Су-35

За даними, що надійшли кілька місяців тому із заводу в Комсомольську-на-Амурі, стійке зростання виробництва винищувачів Су-35 і Су-57 посилить можливості ВКС. Додаткові борти, безумовно, поповнять флот РФ, який значно постраждав, але Су-35 все ж не дуже добре проявили себе у війні в Україні. Сучасною західною зброєю ЗСУ було збито безліч таких радянських винищувачів.

Цього року Міноборони України повідомляло, що американські ракети Patriot збили щонайменше сім російських бомбардувальників.

Винищувач Су-35

Двомоторна надманеврена платформа Су-35 стала генезисом радянського Су-27. Радянські інженери хотіли отримати новий винищувач, здатний протистояти американським літакам четвертого покоління, як-от McDonnell Douglas F-15 Eagle і Northrop Grumman F-14 Tomcat.

Прототип Су-35 (спочатку відомий як Су-27М) вперше піднявся в повітря на початку 1980-х років. У міру того, як платформа вдосконалювалася з роками, НАТО дало їй прізвисько "Flanker-E". Виробник — Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) — описує Су-35 як літак, що поєднує в собі можливості сучасного винищувача (надманевреність, чудові засоби виявлення, висока надзвукова швидкість і дальність польоту, можливість управління діями бойових груп тощо) та хорошого тактичного літака (широка номенклатура переносного озброєння, сучасна багатоканальна система РЕБ, знижена радіолокаційна помітність і висока бойова живучість).

Су-25 — добре озброєна платформа. У літака приблизно десять місць для розміщення зовнішнього озброєння і вантажів. Винищувач може нести низку ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", включно з Р-27 (за класифікацією НАТО: АА-10 Alamo), Х-29 і далекобійну Х-58. Су-35 може запускати КАБ-500Кр, КАБ-1500Кр ТВ і бомбу з лазерним наведенням КАБ-1500ЛГ. Російський винищувач також оснащений контрзаходами, як-от система глушіння і радіолокаційного оповіщення.

Як Flanker-E показав себе в Україні?

Характеристики та можливості Flanker-E, безумовно, не слід недооцінювати, зазначають автори публікації. Але ці літаки сильно постраждали в Україні. Вони вразливі до багатьох західних систем ППО. Тільки в лютому Москва втратила щонайменше шість зі 120 своїх літаків Су-35. За даними Forbes, швидкість, з якою РФ втрачає свої літаки Flanker-E, зростає. Цього року було втрачено ще більше літаків, цифри варіюються.

Водночас запаси ракет Patriot в Україні не нескінченні — і захист країни від російських літаків може згодом ослабнути, припускають у The National Interest.

Flanker-E — не єдиний російський винищувач, який використовувався у війні в Україні. Генштаб ЗСУ заявив про знищення майже 350 російських літаків з лютого 2022 року.

Про автора

Майя Карлін — аналітикиня Центру політики безпеки у Вашингтоні зі ступенем магістра з боротьби з тероризмом і внутрішньої безпеки. Колишній стипендіат в IDC Herzliya в Ізраїлі. Співпрацює з низкою видань, включно з The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel.

Нагадаємо, що ЗСУ поставили рекорд зі знищення ППО: вразили дві установки "Бук-М3" протягом трьох днів.

Також повідомлялося, що, за даними ГУР, російські окупанти готуються приймати бійців КНДР. З огляду на перехоплені розмови, підмогу з КНДР у ЗС РФ називають батальйоном "К" і навіть "китайцями".