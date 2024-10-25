Российские Су-35 падают в Украине, как мухи: в чем их проблема, — The National Interest

По словам журналистов, советские инженеры хотели получить новый истребитель, способный противостоять американским самолетам четвертого поколения, таким как McDonnell Douglas F-15 Eagle и Northrop Grumman F-14 Tomcat.

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Истребители Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-E), которые в РФ позиционируют как самолеты "поколения 4++", понесли значительные потери в Украине. Несмотря на свою сверхманевренность и современное вооружение, включая пушку Грязева — Шипунова 30 мм и ракеты большой дальности, Су-35 оказался уязвимым перед западными системами ПВО, такими как ракета Patriot. Об этом пишет The National Interest.

В начале 2023 года было сбито не менее шести Су-35, что увеличило и без того значительные потери российских самолетов. Судя по всему, с тех пор было потеряно еще больше.

С начала полномасштабного вторжения в общей сложности уничтожили порядка 350 российских самолетов. Авиационные возможности российских ВКС сокращаются, даже несмотря на то, что РФ наращивает производство истребителей Су-35 и Су-57.

Проблема истребителей Су-35

По данным, поступившим несколько месяцев назад с завода в Комсомольске-на-Амуре, устойчивый рост производства истребителей Су-35 и Су-57 усилит возможности ВКС. Дополнительные борты, безусловно, пополнят значительно пострадавший флот РФ, но Су-35 все же не очень хорошо проявили себя в войне в Украине. Современным западным оружием ВСУ было сбито множество таких советских истребителей.

В этом году Минобороны Украины сообщало, что американские ракеты Patriot сбили не менее семи российских бомбардировщиков.

Истребитель Су-35

Двухмоторная сверхманевренная платформа Су-35 стала генезисом советского Су-27. Советские инженеры хотели получить новый истребитель, способный противостоять американским самолетам четвертого поколения, таким как McDonnell Douglas F-15 Eagle и Northrop Grumman F-14 Tomcat.

Прототип Су-35 (первоначально известный как Су-27М) впервые поднялся в воздух в начале 1980-х годов. По мере того, как платформа совершенствовалась с годами, НАТО дало ей прозвище "Flanker-E". Производитель — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — описывает Су-35 как самолет, сочетающий в себе возможности современного истребителя (сверхманевренность, превосходные средства обнаружения, высокая сверхзвуковая скорость и дальность полета, возможность управления действиями боевых групп и т. д.) и хорошего тактического самолета (широкая номенклатура носимого вооружения, современная многоканальная система РЭБ, сниженная радиолокационная заметность и высокая боевая живучесть).

Су-25 — хорошо вооруженная платформа. У самолета около десяти мест для размещения внешнего вооружения и грузов. Истребитель может нести ряд ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая Р-27 (по классификации НАТО: АА-10 Alamo), Х-29 и дальнобойную Х-58. Су-35 может запускать КАБ-500Кр, КАБ-1500Кр ТВ и бомбу с лазерным наведением КАБ-1500ЛГ. Российский истребитель также оснащен контрмерами, такими как система глушения и радиолокационного оповещения.

Как Flanker-E показал себя в Украине?

Характеристики и возможности Flanker-E, безусловно, не следует недооценивать, отмечают авторы публикации. Но эти самолеты сильно пострадали в Украине. Они уязвимы ко многим западным системам ПВО. Только в феврале Москва потеряла по меньшей мере шесть из 120 своих самолетов Су-35. По данным Forbes, скорость, с которой РФ теряет свои самолеты Flanker-E, растет. В этом году было потеряно еще больше самолетов, цифры варьируются.

Вместе с тем запасы ракет Patriot у Украине не бесконечны — и защита страны от российских самолетов может со временем ослабнуть, допускают в The National Interest.

Flanker-E — не единственный российский истребитель, использовавшийся в войне в Украине. Генштаб ВСУ заявил об уничтожении почти 350 российских самолетов с февраля 2022 года.

Об авторе

Майя Карлин — аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне со степенью магистра по борьбе с терроризмом и внутренней безопасности. Бывший стипендиат в IDC Herzliya в Израиле. Сотрудничает с рядом изданий, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel.

Напомним, что ВСУ поставили рекорд по уничтожению ПВО: поразили две установки "Бук-М3" в течение трех дней.

Также сообщалось, что, по данным ГУР, российские оккупанты готовятся принимать бойцов КНДР. Судя по перехваченным разговорам, подмогу из КНДР в ВС РФ называют батальоном "К" и даже "китайцами".