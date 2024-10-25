"Уже на переводчике": российские оккупанты готовятся принимать бойцов КНДР, — ГУР

Перехват показывает, что подмогу из Северной Кореи в ВС РФ называют батальоном "К" и даже "китайцами". На группу из 30 иностранцев россияне выделяют лишь одного переводчика.

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Российские оккупанты уже готовятся к прибытию подмоги — военных из Северной Кореи. Об этом 25 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, обнародовав аудиозаписи перехватов.

Пресс-служба отметила, что ведомство перехватило разговоры военнослужащих 810 отдельной бригады морской пехоты 18 армии южного военного округа ВС РФ. Эта группировка участвует в боях в Курской области.

Стало известно, что военнослужащих КНДР условно называют батальоном "К". Их планируют поделить на группы по 30 человек, закрепив по переводчику и три военных ВС РФ. Однако сами россияне сомневаются в способности обеспечить новоприбывшие силы командным составом.

Один россиянин на записи жалуется другому, что ему приказали "поехать людей встретить", но о том, куда их везти, указаний не дали. С его слов, никто не знает, что с этими "китайцами" делать.

"Насколько я понял, размещением, обеспечением и продовольствием занимается бригада. Но мы сухпаи получили на всех, боеприпасы не дают", — звучит на другой записи.

Еще один россиянин сообщил собеседнику, что приезжают "77 комбатов" и уточнил, что речь идет также о замкомбатов "и так далее". В другом перехвате оккупант жалуется на языковой барьер.

"Они просто понимаешь, братан, сбрасывают друг на друга. И в бумажке написано, что за обеспечение и размещение отвечает боцман, а в дальнейшем отвечает паромщик за все остальное. Вот так в бумажке написано. Братан, мы тоже уже на переводчике", — говорит он, смеясь.

Тогда россиянин приводит пример, что передают бойцам КНДР: "идите вперед, всех убивайте" и "я 300, нужна эвакуация". По его словам, на 30 человек будет только один переводчик.

В ГУР добавили, что в Россию перебросили уже примерно 12 тысяч северокорейских бойцов. Среди них — 500 офицеров, в том числе три генерала.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что КНДР будут привлечены в зоне боевых действий уже 27-28 октября. Он подчеркнул, что речь идет об "очевидном эскалационном шаге России".

В ГУР информировали, что 23 октября северокорейских бойцов уже зафиксировали в Курской области РФ. Отмечалось, что на слаживание подмоги Россия выделяет несколько недель.