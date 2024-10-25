"Вже на перекладачі": російські окупанти готуються приймати бійців КНДР, — ГУР

Перехоплення показує, що підмогу з Північної Кореї у ЗС РФ називають батальйоном "К" та навіть "китайцями". На групу з 30 іноземців росіяни виділяють лиш одного перекладача.

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Російські окупанти вже готуються до прибуття підмоги — військових з Північної Кореї. Про це 25 жовтня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, оприлюднивши аудіозаписи перехоплень.

Пресслужба зазначила, що відомство перехопило розмови військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу ЗС РФ. Це угрупування бере участь у боях у Курській області.

Стало відомо, що військовослужбовців КНДР умовно називають батальйоном "К". Їх планують поділити на групи по 30 осіб, закріпивши по перекладачу й три військових ЗС РФ. Однак самі росіяни сумніваються у здатності забезпечити новоприбулі сили командним складом.

Один росіянин на записі скаржиться іншому, що йому наказали "поїхати людей зустріти", але про те, куди їх везти, вказівок не дали. З його слів, ніхто не знає, що з цими "китайцями" робити.

"Наскільки я зрозумів, розміщенням, забезпеченням та продовольством займається бригада. Але ми сухпаї отримали на всіх, боєприпаси не дають", — лунає на іншому записі.

Ще один росіянин повідомив співрозмовнику, що приїжджають "77 комбатів" та уточнив, що йдеться також про заступників комбатів "і так далі". В іншому перехопленні окупант скаржиться на мовний бар’єр.

"Вони просто розумієш, братан, скидають друг на друга. І в папірці написано, що за забезпечення й розміщення відповідає боцман, а надалі відповідає поромник за все решту. Отак у папірці написано. Братан, ми теж вже на перекладачі", — каже він, сміючись.

Тоді росіянин наводить приклад, що передають бійцям КНДР: "йдіть вперед, всіх вбивайте" та "я 300, потрібна евакуація". З його слів, на 30 осіб буде лише один перекладач.

У ГУР додали, що у Росію перекинули вже приблизно 12 тисяч північнокорейських бійців. Серед них — 500 офіцерів, зокрема три генерали.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що КНДР будуть залучені в зоні бойових дій вже 27-28 жовтня. Він наголосив, що йдеться про "очевидний ескалаційний крок Росії".

У ГУР інформували, що 23 жовтня північнокорейських бійців вже зафіксували у Курській області РФ. Зазначалось, що на злагодження підмоги Росія виділяє декілька тижнів.