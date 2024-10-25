"Кривавий альянс": чому Південна Корея боїться участі КНДР у війні в Україні, — The Guardian

За словами аналітиків, Південна Корея побічно надає військову допомогу Україні, постачаючи артилерійські снаряди, які продають союзникам Києва.

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Новина про те, що Пхеньян відправив до РФ 3 000 солдатів для подальшої участі у війні в Україні, сколихнула США та Європу. Але це має особливе значення для Сеула, який розташований за 7 300 км від Києва. Про це пише The Guardian.

В обмін на зброю і війська Пхеньян отримає гроші та, можливо, російські ноу-хау в галузі міжконтинентальних балістичних ракет і підводних човнів. Модернізація Корейської народної армії різко посилить загрозу з боку Півночі.

"Розгортання військ Північної Кореї сигналізує про те, що війна в Україні — це вже не той конфлікт, який має мало спільного з Південною Кореєю", — повідомлялося в нещодавній редакційній статті Korea Times.

Видання Korea Herald зазначало, що масове відправлення військ свідчить про те, що зв'язки РФ і Північної Кореї не обмежуються постачанням гвинтівок, снарядів і ракет малої дальності.

У Південній Кореї побоюються, що наслідками участі КНДР у війні вздовж кордону може бути напруженість біля кордону.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Південь розглядає можливість відправлення офіційних осіб в Україну для надання розвідданих про тактику ведення бойових дій та участі в допитах полонених північнокорейських солдатів.

Південна Корея вважається дев'ятим найбільшим у світі експортером зброї. Минулого року було продано на 14 млрд доларів. Але країна у своїй зовнішній політиці давно дотримується правила не постачати зброю країнам, залученим у військові конфлікти, зокрема й Україні.

Водночас розгортання північнокорейських військ посилює тиск на Сеул і підштовхує до зняття такого обмеження. Цей крок покликаний подолати правові та політичні перешкоди. Цього тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попередив, що озброєння українських сил розглядається як можливість дій у відповідь. За його словами, країна "не сидітиме склавши руки", поки Північ "загрожує глобальній безпеці".

"Хоча ми дотримуємося нашого принципу відмови від прямих постачань летальної зброї, ми також можемо гнучкіше переглядати позицію залежно від рівня військової активності Північної Кореї", — сказав він.

У Сеулі зростає прагнення до рішучої підтримки України, навіть якщо це підвищує ймовірність того, що від південнокорейської зброї загинуть північнокорейські солдати.

Юан Грем, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики, зазначив, що головне питання в тому, чи послабить Сеул обмеження на пряму військову допомогу.

"У деяких випадках це потребуватиме конституційних змін, тож це далеко не просто", — зазначив він.

За його словами, Кім погодився розгорнути свої війська для "цинічних транзакційних цілей, а не загальних стратегічних інтересів".

"Водночас це примітний поворот подій, враховуючи, що навіть сусід України Білорусь не брала безпосередньої участі в бойових діях".

Через сім десятиліть після того, як трирічний конфлікт закінчився перемир'ям і створенням найукріпленішого кордону у світі, Північна і Південна Корея тепер ведуть опосередковану війну в Європі, за словами Рамона Пачеко Пардо, професора міжнародних відносин у Королівському коледжі Лондона.

"Південь уже побічно надає військову допомогу Україні [постачаються артилерійські снаряди, які продаються союзникам Києва, а потім відправляються Україні], а Північ безпосередньо постачає Росію. І Південь, і Північ отримують цінну інформацію від цієї війни. Якби Сеул безпосередньо передав Києву смертоносну зброю, це тільки підтвердило б, що дві Кореї ведуть опосередковану війну", — додав Пачеко Пардо.

Нагадаємо, що Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.

Також повідомлялося, що Лукашенко застеріг Путіна від спроб приєднання Білорусі.