Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3: детали поставки

Модернизированные машины оснащены лазерными дальномерами, которые значительно повышают точность стрельбы, а также имеют усиленное бронирование.

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Компания Rheinmetall 25 октября объявила о поставке Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Поставка завершилась к концу третьего квартала и является частью продолжающейся военной поддержки Украины со стороны Германии в рамках ее противостояния российскому вторжению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработанные для интенсивных боевых действий, БМП Marder 1A3 обладают высокой огневой мощью и маневренностью. Они оснащены 20-мм автоматической пушкой, которая эффективна как против наземных, так и против низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты и беспилотники. Дополнительная огневая мощь обеспечивается 7,62-мм коаксиальным пулеметом, установленным для ближнего боя.

Как отметили обозреватели Army Recognition, ключевой модернизацией машин для Украины является установка лазерных дальномеров, которые значительно повышают точность стрельбы. Этот модуль позволяет экипажу быстро и точно поражать цели, улучшая результативность боевых действий. БМП Marder 1A3 также имеют усиленное бронирование, обеспечивающее защиту от огня стрелкового оружия, осколков и противотанковых средств.

Сколько БМП передела Германия

С начала конфликта Германия передала Украине 120 единиц Marder 1A3 IFV, которые стали важным компонентом украинских бронетанковых сил. С учетом поставок по кольцевому обмену общее количество БМП, переданных Украине, достигло 200.

Берлин также оказывает поддержку Киеву, поставляя танки Leopard, которые, как и Marder, передаются по схеме кольцевого обмена. Заказ на последнюю партию Marder 1A3 был размещен правительством Германии в марте 2024 года. При этом Rheinmetall начала переоборудование БМП из запасов Бундесвера еще весной 2022 года, финансируя начальные поставки за собственный счет для быстрого развертывания техники на линии фронта.

Фото: Открытые источники

Технические характеристики БМП Marder:

вес — 33,5 т;

длина — 6,88 м;

ширина — 3,38 м;

высота — 2,97 м;

экипаж — 3 человека;

десант — 5-7 бойцов;

основное вооружение — 20 мм Mk20 DM5 Rh202 пушка;

дальность огня (пушка) — 2-2,5 км;

дополнительно вооружение — ПЗРК MILAN 2T и пулемет 7,62 мм MG3;

скорость по шоссе — до 65 км/ч;

дальность — до 600 км.

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Напомним, в сентябре Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder.