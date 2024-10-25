Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3: детали поставки
Модернизированные машины оснащены лазерными дальномерами, которые значительно повышают точность стрельбы, а также имеют усиленное бронирование.
Компания Rheinmetall 25 октября объявила о поставке Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Поставка завершилась к концу третьего квартала и является частью продолжающейся военной поддержки Украины со стороны Германии в рамках ее противостояния российскому вторжению. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Разработанные для интенсивных боевых действий, БМП Marder 1A3 обладают высокой огневой мощью и маневренностью. Они оснащены 20-мм автоматической пушкой, которая эффективна как против наземных, так и против низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты и беспилотники. Дополнительная огневая мощь обеспечивается 7,62-мм коаксиальным пулеметом, установленным для ближнего боя.
Как отметили обозреватели Army Recognition, ключевой модернизацией машин для Украины является установка лазерных дальномеров, которые значительно повышают точность стрельбы. Этот модуль позволяет экипажу быстро и точно поражать цели, улучшая результативность боевых действий. БМП Marder 1A3 также имеют усиленное бронирование, обеспечивающее защиту от огня стрелкового оружия, осколков и противотанковых средств.
Сколько БМП передела Германия
С начала конфликта Германия передала Украине 120 единиц Marder 1A3 IFV, которые стали важным компонентом украинских бронетанковых сил. С учетом поставок по кольцевому обмену общее количество БМП, переданных Украине, достигло 200.
Берлин также оказывает поддержку Киеву, поставляя танки Leopard, которые, как и Marder, передаются по схеме кольцевого обмена. Заказ на последнюю партию Marder 1A3 был размещен правительством Германии в марте 2024 года. При этом Rheinmetall начала переоборудование БМП из запасов Бундесвера еще весной 2022 года, финансируя начальные поставки за собственный счет для быстрого развертывания техники на линии фронта.
Технические характеристики БМП Marder:
- вес — 33,5 т;
- длина — 6,88 м;
- ширина — 3,38 м;
- высота — 2,97 м;
- экипаж — 3 человека;
- десант — 5-7 бойцов;
- основное вооружение — 20 мм Mk20 DM5 Rh202 пушка;
- дальность огня (пушка) — 2-2,5 км;
- дополнительно вооружение — ПЗРК MILAN 2T и пулемет 7,62 мм MG3;
- скорость по шоссе — до 65 км/ч;
- дальность — до 600 км.
Напомним, в сентябре Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder.