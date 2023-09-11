"Работа идет полным ходом": Германия поставит в Украину еще 40 БМП Marder

По информации концерна Rheinmetall, общее количество машин Marder, которые военный концерн поставит в Украину, увеличится до 80. За время эксплуатации машина несколько раз модернизировалась и улучшалась по боевым характеристикам.

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Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. Военный концерт полным ходом продолжает работу над производством БМП, чтобы новая партия могла быть поставлена ​​в соответствии с контрактом, сообщает концерн Rheinmetall.

"Работа Rheinmetall над существующими машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

В марте 2023 года компания уже изготовила первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу немецкого правительства. Еще 20 бронетранспортеров компании Rheinmetall были приняты в эксплуатацию в июне 2023 года. Их тоже недавно доставили.

"Бронетранспортеры представляют собой модернизированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приняла из состава Бундесвера. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за свой счет начала модернизацию бронетранспортеров до немедленной боевой готовности", — говорится в сообщении концерна.

В настоящее время работы по производству Marder ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе, в месяц может поставляться до 10 БМП.

За время эксплуатации машина несколько раз модернизировалась и улучшалась по боевым характеристикам.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что ВС РФ задействуют под Бахмутом новейшие образцы техники. По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина, россияне активно используют в боевых действиях танки Т-90М "Прорыв" и новые модификации БМП. При этом у них нет возможности оперативно ее восстанавливать.