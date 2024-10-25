Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3: деталі постачання

Модернізовані машини оснащені лазерними далекомірами, які значно підвищують точність стрільби, а також мають посилене бронювання.

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Компанія Rheinmetall 25 жовтня оголосила про постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Постачання завершилася до кінця третього кварталу і є частиною триваючої військової підтримки України з боку Німеччини в рамках її протистояння російському вторгненню. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Розроблені для інтенсивних бойових дій, БМП Marder 1A3 мають високу вогневу міць і маневреність. Вони оснащені 20-мм автоматичною гарматою, яка ефективна як проти наземних, так і проти повітряних цілей, що летять низько, як-от вертольоти і безпілотники. Додаткова вогнева міць забезпечується 7,62-мм коаксіальним кулеметом, встановленим для ближнього бою.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, ключовою модернізацією машин для України є встановлення лазерних далекомірів, які значно підвищують точність стрільби. Цей модуль дає змогу екіпажу швидко і точно вражати цілі, покращуючи результативність бойових дій. БМП Marder 1A3 також мають посилене бронювання, що забезпечує захист від вогню стрілецької зброї, осколків і протитанкових засобів.

Скільки БМП переробила Німеччина

З початку конфлікту Німеччина передала Україні 120 одиниць Marder 1A3 IFV, які стали важливим компонентом українських бронетанкових сил. З урахуванням постачань за кільцевим обміном загальна кількість БМП, переданих Україні, досягла 200.

Берлін також надає підтримку Києву, поставляючи танки Leopard, які, як і Marder, передаються за схемою кільцевого обміну. Замовлення на останню партію Marder 1A3 уряд Німеччини розмістив у березні 2024 року. При цьому Rheinmetall почала переобладнання БМП із запасів Бундесверу ще навесні 2022 року, фінансуючи початкові постачання власним коштом для швидкого розгортання техніки на лінії фронту.

Фото: Відкриті джерела

Технічні характеристики БМП Marder:

вага — 33,5 т;

довжина — 6,88 м;

ширина — 3,38 м;

висота — 2,97 м;

екіпаж — 3 людини;

десант — 5-7 бійців;

основне озброєння — 20 мм Mk20 DM5 Rh202 гармата;

дальність вогню (гармата) — 2-2,5 км;

додатково озброєння — ПЗРК MILAN 2T і кулемет 7,62 мм MG3;

швидкість по шосе — до 65 км/год;

дальність — до 600 км.

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Нагадаємо, у вересні Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.