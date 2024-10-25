Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3: деталі постачання
Модернізовані машини оснащені лазерними далекомірами, які значно підвищують точність стрільби, а також мають посилене бронювання.
Компанія Rheinmetall 25 жовтня оголосила про постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Постачання завершилася до кінця третього кварталу і є частиною триваючої військової підтримки України з боку Німеччини в рамках її протистояння російському вторгненню. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Розроблені для інтенсивних бойових дій, БМП Marder 1A3 мають високу вогневу міць і маневреність. Вони оснащені 20-мм автоматичною гарматою, яка ефективна як проти наземних, так і проти повітряних цілей, що летять низько, як-от вертольоти і безпілотники. Додаткова вогнева міць забезпечується 7,62-мм коаксіальним кулеметом, встановленим для ближнього бою.
Як зазначили оглядачі Army Recognition, ключовою модернізацією машин для України є встановлення лазерних далекомірів, які значно підвищують точність стрільби. Цей модуль дає змогу екіпажу швидко і точно вражати цілі, покращуючи результативність бойових дій. БМП Marder 1A3 також мають посилене бронювання, що забезпечує захист від вогню стрілецької зброї, осколків і протитанкових засобів.
Скільки БМП переробила Німеччина
З початку конфлікту Німеччина передала Україні 120 одиниць Marder 1A3 IFV, які стали важливим компонентом українських бронетанкових сил. З урахуванням постачань за кільцевим обміном загальна кількість БМП, переданих Україні, досягла 200.
Берлін також надає підтримку Києву, поставляючи танки Leopard, які, як і Marder, передаються за схемою кільцевого обміну. Замовлення на останню партію Marder 1A3 уряд Німеччини розмістив у березні 2024 року. При цьому Rheinmetall почала переобладнання БМП із запасів Бундесверу ще навесні 2022 року, фінансуючи початкові постачання власним коштом для швидкого розгортання техніки на лінії фронту.
Технічні характеристики БМП Marder:
- вага — 33,5 т;
- довжина — 6,88 м;
- ширина — 3,38 м;
- висота — 2,97 м;
- екіпаж — 3 людини;
- десант — 5-7 бійців;
- основне озброєння — 20 мм Mk20 DM5 Rh202 гармата;
- дальність вогню (гармата) — 2-2,5 км;
- додатково озброєння — ПЗРК MILAN 2T і кулемет 7,62 мм MG3;
- швидкість по шосе — до 65 км/год;
- дальність — до 600 км.
Нагадаємо, у вересні Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.