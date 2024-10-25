"Кровавый альянс": почему Южная Корея боится участия КНДР в войне в Украине, — The Guardian

По словам аналитиков, Южная Корея косвенно оказывает военную помощь Украине, поставляя артиллерийские снаряды, которые продаются союзникам Киева.

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Новость о том, что Пхеньян отправил 3 000 солдат для дальнейшего участия в войне в Украину всколыхнула США и Европу. Но это имеет особое значение для Сеула, который находится в 7 300 км от Киева. Об этом пишет The Guardian.

В обмен на оружие и войска Пхеньян получит деньги и, возможно, российские ноу-хау в области межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок. Модернизация Корейской народной армии резко усилит угрозу со стороны Севера.

"Развертывание войск Северной Кореи сигнализирует о том, что война в Украине — это уже не тот конфликт, который имеет мало общего с Южной Кореей", — сообщилось в недавней редакционной статье Korea Times.

Издание Korea Herald отмечало, что массовая отправка войск свидетельствует о том, что связи РФ и Северной Кореи не ограничиваются поставками винтовок, снарядов и ракет малой дальности.

В Южной Корее опасаются, что последствиями участия КНДР в войне вдоль границы может быть напряженность у границы.

На этой неделе СМИ сообщали, что Юг рассматривает возможность отправки официальных лиц в Украину для предоставления разведданных о тактике ведения боевых действий и участия в допросах пленных северокорейских солдат.

Южная Корея считается девятым крупнейшим в мире экспортером оружия. В прошлом году было продано на 14 млрд долларов. Но страна в своей внешней политике давно придерживается правила не поставлять оружие странам, вовлеченным в военные конфликты, в том числе и Украине.

Вместе с тем развертывание северокорейских войск усиливает давление на Сеул и подталкивает к снятию такого ограничения. Этот шаг призван преодолеть правовые и политические препятствия. На этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил, что вооружение украинских сил рассматривается как возможность ответных действий. По его словам, страна "не будет сидеть сложа руки", пока Север "угрожает глобальной безопасности".

"Хотя мы придерживаемся нашего принципа отказа от прямых поставок летального оружия, мы также можем более гибко пересматривать позицию в зависимости от уровня военной активности Северной Кореи", — сказал он.

В Сеуле растет стремление к решительной поддержке Украины, даже если это повышает вероятность того, что от южнокорейского оружия погибнут северокорейские солдаты.

Юан Грэм, старший аналитик Австралийского института стратегической политики, отметил, что главный вопрос в том, ослабит ли Сеул ограничения на прямую военную помощь.

"В некоторых случаях это потребует конституционных изменений, так что это далеко не просто", — отметил он.

По его словам, Ким согласился развернуть свои войска для "циничных транзакционных целей, а не общих стратегических интересов".

"Вместе с тем, это примечательный поворот событий, учитывая, что даже сосед Украины Беларусь не принимала непосредственного участия в боевых действиях".

Спустя семь десятилетий после того, как трехлетний конфликт закончился перемирием и созданием самой укрепленной границы в мире, Северная и Южная Корея теперь ведут опосредованную войну в Европе, по словам Рамона Пачеко Пардо, профессора международных отношений в Королевском колледже Лондона.

"Юг уже косвенно оказывает военную помощь Украине [поставляются артиллерийские снаряды, которые продаются союзникам Киева, а затем отправляются Украине], а Север напрямую снабжает Россию. И Юг, и Север получают ценную информацию от этой войны. Если бы Сеул напрямую передал Киеву смертоносное оружие, это только подчеркнуло бы, что две Кореи ведут опосредованную войну", — добавил Пачеко Пардо.

Напомним, что Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.

Также сообщалось, что Лукашенко предостерег Путина от попыток присоединения Беларуси.