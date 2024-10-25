"Это война": Лукашенко предостерег Путина от попыток присоединения Беларуси

По мнению политика, если Россия захватит Беларусь, то столкнется с волной терактов и "партизанщиной", так как народ не потерпит утраты суверенитета.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко высказался против возможного присоединения Беларуси к России. Лукашенко подчеркнул, что любые попытки устранить белорусский суверенитет будут решительно отвергнуты белорусским народом и могут привести к тяжелым последствиям для двух стран. Об этом он рассказал в интервью российской газете "Известия", опубликованном 25 октября.

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"Любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом", — заявил Лукашенко, отметив, что исторически сложилось так, что Беларусь и Россия существуют как два независимых государства. Он подчеркнул, что не позволит подрыва суверенитета Беларуси и что население страны этого не допустит.

"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить. И потом, а зачем это?" — добавил Лукашенко.

Политик также подчеркнул важность "экономической интеграции и взаимопомощи" в рамках Союзного государства, но выразил решительное несогласие с перспективой слияния: "Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве", — добавил белорусский лидер, уточнив, что столь близкие отношения возможны без потерь независимости и суверенитета обеих стран.

По словам Лукашенко, Беларусь всегда была надежным партнером для России, но он категорически не поддерживает идею насильственного присоединения: "Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди… И специалисты у нас предостаточно для того, чтобы создать Союзное государство и сохранить два суверенных государства", — добавил он, призывая российское руководство отказаться от подобных идей.

Лукашенко также отметил, что вопросы интеграции должны решаться с учетом изменившегося мирового порядка, а идеи территориальных захватов, по его мнению, неприменимы в современном мире. "Сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Что потом?" — подчеркнул он, намекая на примеры международных конфликтов, где такие действия приводили к негативным и затяжным последствиям.

"Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты. Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно — мир изменился, мир другой", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что Путин жалеет, что начал войну против Украины. Однако по его словам, российский президент твердо считает, что прав и его это мотивирует продолжать войну против Украины.

Напомним также, Лукашенко сказал российской пропагандистке Ольге Скабеевой, что снова собирается на выборы.