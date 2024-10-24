Перші підрозділи військових з КНДР уже прибули до Курської області, ― ГУР

За інформацією розвідки, чисельність війська наразі становить 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів і три генерали.

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Перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. У середу, 23 жовтня, їх зафіксували в Курській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінками відомства, чисельність перекинутих до Росії північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. На злагодження військових із Північної Кореї, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом і взуттям, а також гігієною. Зокрема кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила", — розповіли в ГУР.

Там додали, що підготовка прибулих солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора ― "Барановській" (Уссурійськ), "Донґуз" (Улан-Уде), "Єкатєрінославскій" (Єкатєрінославка), 248-й Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка).

"У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що КНДР ухвалила рішення направити в Росію для війни проти України 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецназу. Загалом Пхеньян вирішив розгорнути чотири бригади.

На цю інформацію відреагувала Південна Корея, зазначивши, що може вступити у російсько-українську війну та направити в Україну військових та розвідників. Сеул також може передати Києву зброю для оборони та атаки.