"Очевидный эскалационный шаг": Зеленский назвал дату, когда войска КНДР вступят в бои

Президент подчеркнул, что на днях мир может убедиться, чего на самом деле хочет Кремль. Владимир Зеленский призвал мировых лидеров к "сильной реакции".

Related video

Президент Владимир Зеленский 25 октября раскрыл даты, в которые ожидается применение Россией северокорейских бойцов на передовой. Об этом известно из его публикации по результатам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным украинской разведки, первые военные из КНДР будут задействованы в зоне боевых действий уже 27-28 октября.

"Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни. Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира", — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что речь идет не о "закрытых глазах" и "растерянных комментариях", а об ощутимом давлении на РФ и КНДР.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, особое внимание командования приковано к Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. В Донецкой области "тяжело", но Силы обороны держат позиции и делают максимум для уничтожения врага.

Также продолжается Курская операция. Президент сообщил, что украинские силы реализовывают задачи.

"Буферная зона на российской территории защищает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", — заверил он.

Напомним, вероятное привлечение армии КНДР к боям в Украине назвал "шагом к эскалации" даже лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он убежден, что Кремль на это не пойдет.

Республиканец и председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что Вашингтону в случае вступления войск КНДР в войну в Украине следует рассмотреть возможность прямого военного вмешательства.