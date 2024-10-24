"Шаг к эскалации": Лукашенко высказался об участии войск КНДР в войне против Украины

По словам белорусского политика, Путин якобы не стал бы уговаривать другую страну отправить свои войска на войну против Украины.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Кремля Владимир Путин не станет посылать войска КНДР на войну против Украины. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Чушь. Зная свой характер, Путин никогда бы не стал уговаривать другую страну вовлечь свою армию в российскую спецоперацию в Украине", — сказал Лукашенко.

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По словам белорусского политика, такой шаг может привести к эскалации, что якобы только и нужно Западу.

"Это будет шаг к эскалации конфликта, если на линии соприкосновения окажутся вооруженные силы любой страны, даже Беларуси. Даже если бы мы ввязались в войну, потому что вы, англосаксы, тут же скажете, что с одной стороны влезла другая страна и в Украину будут введены войска НАТО".

Война против Украины: вмешается ли Белорусь

Журналист Стив Розенберг спросил у Лукашенко, пытался ли когда-нибудь Путин привлечь к войне против Украины армию Беларуси. Тот ответил, что никогда не обсуждал это ни с кем из РФ.

Когда Розенберг напомнил, что в феврале 2022 года российские войска наступали на север Украины с территории Беларуси, Лукашенко возмутился.

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории?", — спросил он.

Белорусский политик также заявил, что на территории РБ проходили военные учения с участием тысяч солдат РФ. По его словам, Путин начал отводить войска как раз по той дороге, которая находится на юге Беларуси рядом с границей с Украиной.

"В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев", — сказал он.

Лукашенко также сказал, что российские оккупанты якобы могли быть спровоцированы.

"Путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через Минск", — сказал он.

По словам Лукашенко, он не звонил Путину, чтобы выяснить, что происходит.

Напомним, в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой белорусский политик говорил, что Путин жалеет о начале войны против Украины. Однако глава Кремля твердо считает, что прав и его это мотивирует продолжать боевые действия против украинцев.

Ранее сообщалось, что РФ и Беларусь готовятся к крупным совместным военным учениям. По словам Виктора Хренина, учения "Запад-2025" будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск РФ и Беларуси.