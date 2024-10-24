"Крок до ескалації": Лукашенко висловився про участь військ КНДР у війні проти України

За словами білоруського політика, Путін нібито не став би вмовляти іншу країну відправити свої війська на війну проти України.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Кремля Володимир Путін не стане посилати війська КНДР на війну проти України. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

"Нісенітниця. Знаючи свій характер, Путін ніколи б не став умовляти іншу країну залучити свою армію в російську спецоперацію в Україні", — сказав Лукашенко.

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За словами білоруського політика, такий крок може призвести до ескалації, що нібито тільки й потрібно Заходу.

"Це буде крок до ескалації конфлікту, якщо на лінії зіткнення опиняться збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі. Навіть якби ми вплуталися у війну, тому що ви, англосакси, одразу скажете, що з одного боку влізла інша країна, і в Україну буде введено війська НАТО".

Війна проти України: чи втрутиться Білорусь

Журналіст Стів Розенберг запитав у Лукашенка, чи намагався коли-небудь Путін залучити до війни проти України армію Білорусі. Той відповів, що ніколи не обговорював це ні з ким із РФ.

Коли Розенберг нагадав, що в лютому 2022 року російські війська наступали на північ України з території Білорусі, Лукашенко обурився.

"Звідки ви знаєте, що я дав дозвіл на використання білоруської території?", — запитав він.

Білоруський політик також заявив, що на території РБ проходили військові навчання за участю тисяч солдатів РФ. За його словами, Путін почав відводити війська якраз тією дорогою, яка розташована на півдні Білорусі поруч із кордоном з Україною.

"У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва", — сказав він.

Лукашенко також сказав, що російські окупанти нібито могли бути спровоковані.

"Путін сам вирішує, як йому виводити свої війська. Через Київ. Або він міг піти через Мінськ", — сказав він.

За словами Лукашенка, він не дзвонив Путіну, щоб з'ясувати, що відбувається.

Нагадаємо, в інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабєєвій білоруський політик говорив, що Путін шкодує про початок війни проти України. Однак очільник Кремля твердо вважає, що має рацію і його це мотивує продовжувати бойові дії проти українців.

Раніше повідомлялося, що РФ і Білорусь готуються до великих спільних військових навчань. За словами Віктора Хреніна, навчання "Запад-2025" будуть головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ РФ та Білорусі.