Как только войдут в Украину: в США просят принять "военные меры" против КНДР

Глава Комитета по разведке США Майк Тернер предложил рассмотреть возможность прямого военного вмешательства, если северокорейские войска примут участие в войне в Украине. По его мнению, участие Северной Кореи станет "красной линией" для США.

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Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер (Республиканская партия, штат Огайо) заявил, что Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность прямого военного вмешательства, если северокорейские войска вступят в войну в Украине. Об этом 24 октября сообщает американское издание The Hill.

В среду Белый дом подтвердил информацию о том, что по меньшей мере 3000 северокорейских военных проходят обучение на военных базах на востоке России, и существует вероятность, что они будут отправлены на фронт в Украину для участия в боевых действиях на стороне российских войск. Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что у Пентагона есть доказательства присутствия северокорейских солдат на территории РФ.

"Администрация Байдена-Харриса должна ясно дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт — это красная черта для Соединенных Штатов. Если северокорейские войска вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенные Штаты должны серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных мер против северокорейских войск", — цитирует издание Тернера.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, с начала октября Северная Корея направила более 3 000 солдат на восток России. Они прибыли в порт Владивосток на кораблях из района Вонсан в Северной Корее, а затем были направлены на три военные базы в восточной части страны, где проходят базовую боевую подготовку.

"Мы не можем с уверенностью сказать, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях, но такая вероятность вызывает серьезные опасения", — заявил Кирби. Он также добавил, что после завершения подготовки солдаты могут быть переброшены на запад России для участия в боях против украинских войск, что станет свидетельством отчаяния России в ее войне против Украины.

Как отмечает издание, угроза участия северокорейских войск в боевых действиях усилила давление на США с требованием снять ограничения на использование Украиной дальнобойных вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по российским объектам.

Майк Тернер поддержал этот призыв, критикуя администрацию Байдена за ограничения. "Если северокорейские войска нападут на Украину с российской территории, Украина должна иметь право использовать американское оружие для ответа", — заявил он.

Однако Кирби подчеркнул, что пока еще слишком рано делать выводы о возможных последствиях присутствия северокорейских солдат на поле боя.

"Мы не знаем, будут ли они участвовать в боевых действиях, и если будут, то в каком масштабе", — сказал он, добавив, что США продолжат внимательно следить за ситуацией и усиливать поддержку Киева.

КНДР передала РФ свои войска

18 октября украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, где, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Эти кадры, по их данным, были сняты на Сергеевском полигоне в Приморье за 48 часов до публикации.

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР планирует направить 12 тысяч военных в Украину, включая спецподразделения.

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23 октября проект ГУР "Хочу жить" обнародовал видеоролик на корейском языке, в котором призывает солдат КНДР не повторять судьбу российских военных, погибших в Украине, и сдаваться в плен.

Также 23 октября в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки впервые официально подтвердили, что солдаты из Северной Кореи прибыли в Россию. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин отметил, что пока точно неизвестно, чем солдаты занимаются в РФ.

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные КНДР в случае участия в войне против Украины станут законными целями так же, как и российские.