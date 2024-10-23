"Вы не должны бессмысленно умирать": в ГУР показали, что ждет солдат КНДР в Украине (видео)

Проект "Хочу жить" снял видеоролик, в котором уверяет, что украинские лагеря для военнопленных готовы принять северокорейских солдат и обеспечить им хорошие условия пребывания.

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Украина призывает солдат КНДР не повторять судьбу российских военных, погибших в полномасштабной войне, и сдаваться в плен. Видеоролик с соответствующим обращением на корейском языке опубликовал проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Хочу жить" в среду, 23 октября.

В видео ГУР показан новый лагерь для военнопленных из Северной Кореи, где есть отдельные кровати, теплые комнаты и трехразовое питание.

"Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой!" — отмечают авторы видео.

Проект уверяет, что Украина готова предоставить военным КНДР убежище и безопасность в случае их сдачи в плен.

"Сдавайтесь в плен! Украина даст убежище вам, накормит и обогреет! Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны в хороших условиях: комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание", — говорится в ролике.

В обращении отмечается, что неважно, сколько солдат и на какое направление отправит Пхеньян на помощь России — украинские лагеря для военнопленных готовы принять лиц любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов.

Напомним, 22 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что 23 октября в Курскую область могут прибыть первые войска КНДР.

22 октября в сети появились кадры из воинской части в селе Сергеевка Приморского края, на которых были замечены северокорейские солдаты.