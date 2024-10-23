"Ви не повинні безглуздо вмирати": у ГУР показали, що чекає на солдатів КНДР в Україні (відео)

Проєкт "Хочу жить" зняв відеоролик, у якому запевняє, що українські табори для військовополонених готові прийняти північнокорейських солдатів і забезпечити їм хороші умови перебування.

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Україна закликає солдатів КНДР не повторювати долю російських військових, які загинули в повномасштабній війні, та здаватися в полон. Відеоролик із відповідним зверненням корейською мовою опублікував проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Хочу жить" у середу, 23 жовтня.

У відео ГУР показано новий табір для військовополонених з Північної Кореї, де є окремі ліжка, теплі кімнати та триразове харчування.

"Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому!" — наголошують автори відео.

Проєкт запевняє, що Україна готова надати військовим КНДР притулок і безпеку в разі їхнього здавання в полон.

"Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають на закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування", — йдеться у ролику.

У зверненні зазначається, що неважливо, скільки солдатів і на який напрямок відправить Пхеньян на допомогу Росії — українські табори для військовополонених готові прийняти осіб будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів.

Нагадаємо, 22 жовтня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що 23 жовтня до Курської області можуть прибути перші війська КНДР.

22 жовтня у мережі з'явилися кадри з військової частини у селі Сергіївка Приморського краю, на яких були помічені північнокорейські солдати.