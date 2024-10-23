Интервенция КНДР в Украину: CNN предупредил о последствиях для всего мира

По словам аналитиков, северокорейские подразделения, вливающиеся в ряды ВС РФ, — это не обычные войска, а специальные "элитные" подразделения. Пхеньян может стать базой для дислокации бойцов CCО за рубежом.

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Появление войск специального назначения Северной Кореи в Украине может стать новым водоразделом. Страна-изгой, которая находится под всевозможными санкциями и при этом участвует в крупном международном конфликте на стороне одной из воюющих стран — это то, чего Пхеньян не предпринимал на протяжении десятилетий. Об этом пишет CNN.

Появление войск Северной Кореи в Украине чревато столкновением с четвертой по численности армией мира, в составе ВС КНДР насчитывается 1,2 млн военнослужащих, которым не хватает боевого опыта.

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Войска Северной Кореи в Украине: насколько сильна четвертая армия мира

По словам аналитиков, северокорейский режим значительно выиграет от развертывания солдат, среди прочего они получат боевой опыт и техническую подготовку. Соглашение с РФ также может помочь Северной Корее с реальными оценками того, насколько функционально вооружение страны.

"Спецназ вернется с реальным боевым опытом, опытом проникновения [на позиции] предупрежденного противника. Это сделает их более опасными", — поделился своими соображениями Карл Шустер, бывший директор операций Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.

По его словам, Ким Чен Ын предоставляет войска, чтобы получить ресурсы, необходимые для поддержки режима и извлечения уроков, которые могут применяться, если на полуострове начнется острая фаза конфликта.

Войска КНДР спецазначения

Чон Ин-бум, бывший генерал-лейтенант южнокорейской армии, сообщил журналистам, что у россиян появится дополнительная живая сила, которой сейчас не хватает, а у северокорейцев — деньги, технологии и опыт.

Аналитики сходится в том, что северокорейские подразделения, которые вливаются в ряды ВС РФ, представляют собой не обычные войска, а специальные "элитные" подразделения.

Отмечается, что если северокорейцы будут действовать успешно на передовой в Украине, то получат не только непосредственный боевой опыт, но и международное признание.

"Так что это может стать действительно серьезной проблемой для всего мира. А что, если это превратится в регулярную практику для северокорейцев? А что, если они станут базой для поставки хорошо обученных солдат? Потенциал такого развертывания очень тревожный", — отметил экс-представитель армии Южной Кореи.

Напомним, что Фокус в своем материале объяснял, в чем преимущество 49 танков Abrams, которые Украина получит из Австралии.

Также сообщалось о задачах, которые, по мнению экспертов, стоят перед северокорейскими спецназовцами в Курской области.