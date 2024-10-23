Приход "черного страуса": почему администрация США не хочет замечать вступление в войну КНДР

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ТЕОРИЯ ЧЕРНОГО СТРАУСА (без всякого расового подтекста)

Теория "черного страуса" является одной из вариаций теории "черного лебедя". Однако, если в случае с феноменом "черного лебедя" речь идет о событиях, которые нельзя предсказать, и поэтому управленцам сложно применить менеджерские процедуры для управления рисками наступления "черных лебедей", то в случае с "черным страусом" речь идет о событиях, предсказание которых доступно. Но управленцы отказываются верить в то, что события, наступление которых можно вычислить и подготовиться к ним, могут реально наступить.

Аллегория происходит от мифа о том, что страусы якобы прячут голову в песок. Хотя на самом деле они лишь пригибают голову к земле, когда им надо отдохнуть.

Ваш покорный слуга испытал на себе феномен "черного страуса", когда не хотел верить в возможность полномасштабной атаки против Украины, поскольку она бы означала медленный, но неизбежный упадок империи, безотносительно будущего Украины. Но это случилось.

Наиболее распространенными примерами феномена "черного страуса" являются:

Атака на Перл-Харбор (07.12.1941); Атака на World Trade Center (11.09.2001); Отчет Эврил Хэйнс "Глобальные Тренды 2040" (2020).

Заявление Ллойда Остина об отказе воспринять установленный украинской разведкой факт вступления Северной Кореи в войну на стороне РФ — также является примером феномена "черного страуса". Поскольку, если признать факт участия корейцев в войне против Запада, то надо будет что-то с этим делать. А текущая администрация, вероятно, приняла окончательное решение передать ситуацию как есть следующему президенту США.

Посмотрим на результаты визита, но похоже на то, что, кроме очередных "заверений" (assurances), мы ничего не получим.

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