БИТВА ПРИ ПУГАЧЕВОЙ И ЕЕ ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ…

В XIX веке Фридрих Ницше через свои произведения "По ту сторону добра и зла" и "Генеалогия морали" ввел в философию понятие РЕСЕНТИМЕНТ.

РЕСЕНТИМЕНТ (ressentiment) пришло из французского языка и буквально означает "повторное чувство". Для Ницше это было объяснением того, как более слабые (те, кто не имеют силы или власти) создают свою мораль, основанную на оскорбленности и желании унизить более сильных.

Простыми словами — это глубокая обида, которая не исчезает и превращается в скрытую злость и желание мести. Это не одноразовое чувство, а долговременное внутреннее состояние: человек или народ чувствует себя униженным, но не может прямо ответить, поэтому накапливает раздражение и враждебность.

Ресентимент может проявляться как коллективная память об "обиде" или "несправедливости" для народа, который чувствует себя униженным или презираемым, постоянно вспоминает исторические обиды, строит идентичность на ощущении "нас предали/унизили", оправдывает реваншизм через старые обиды ("нам должны").

Причиной ресентимента почти всегда является большая травма, пережитая в прошлом.

У меня есть гипотеза о том, что источником ресентимента как тотальной психологии и морали для россиян является период существования под властью татаро-монгольского ига, когда даже высокопоставленных бояр и князей максимально унижали утонченным и извращенным азиатским способом.

А сакральным началом этого ощущения я считаю жизнь Андрея Боголюбского, который посвятил свою судьбу уничтожению города Киева, потому что его родня его презирала. А я уверен, что его презирали, за глаза унижали и поэтому он вырос злобным и мстительным. И сына своего научил быть именно таким.

На этом ощущении Петр 1-й с помощью украинских идейников, визионеров и менеджеров построил империю. Чувство обиды и униженности увеличилось, когда распалась Российская Империя, и достигло своего апогея, когда развалился Советский Союз.

Далее Владимир Путин вспоминает фразы вроде "нас обманули", "нас кинули" почти в каждой своей речи. Но это следствие, а не причина. Причиной является глубокая психологическая травмированность россиян на генетическом уровне.

Что делает жертва жестокого абьюза?

Она максимально абьюзит всех в ответ. И так появляется украинская травма от генетической, унаследованной, непреодолимой и бессознательной ненависти россиян ко всему украинскому. В российской психологии — чтобы утолить свою внутреннюю боль и пустоту, нужно убить и замучить максимальное количество украинцев. Ведь тогда есть иллюзорный шанс на достижение хоть одномоментного облегчения.

Именно отсюда надписи на стенах Бучи и Ирпеня "КТО ВАМ РАЗРЕШИЛ ТАК ХОРОШО ЖИТЬ?"

Украинцы — нация, которая столетиями живет в травме, генетически и наследственно чувствует своих замученных предков. И пока надлежащая терапия и рефлексия не будет проведена, реакции на Пугачеву (которая, по сути, не должна беспокоить ни одного украинца) будут такими бурными.

Едва ли не единственными украинскими гостями Екатерины Гордеевой были Арестович и Данилко. Кажется, более травмированных украинцев, чем эти двое, надо еще и поискать. Гордеева говорила с Пугачевой не для украинской аудитории. Пугачева ни одного слова не сказала для украинской аудитории.

Именно поэтому дискуссия в украинском инфопространстве об этом интервью является неестественной и не касается трезвого оценивания, чем это нам может помочь или навредить.

В этой войне победит тот, кто первым достигнет нарративного и когнитивного доминирования в плоскости онтологической войны. Достичь нарративного и когнитивного доминирования, продолжая находиться внутри своей травмы и лелея ее основополагающие причины — НЕВОЗМОЖНО.

Гигантский шаг в терапевтическом осмыслении конструирования этой травмы осуществила своим последним документальным фильмом Мирослава Барчук, подняв темы, которые ранее обсуждались на маргинесе, до уровня "общественной" и экспертной дискуссии на тему — "это мы построили империю и это нам нести ответственность за ее прошлое и будущее".

Это настолько тектоническое изменение нарратива, что я не знаю, какую премию Мирославе нужно вручить за то, что она сделала.

Путин: "нас обманули"…

Украинчики: "мы сами несем ответственность за создание этой е…алы, и сами ее же и похороним"…

Где здесь субъектность, а где ресентимент?

Феофан Прокопович — один из украинцев, который помог Петру I создать империю Фото: Вікіпедія

Для того, чтобы ускорить и активизировать рефлексию и терапию — нужно рефлексивное управление нарративным пространством. Оно должно быть направлено на нивелирование остатков ресентимента с тем расчетом, чтобы нам было поф..г на слова Пугачевой или Путина, или даже Трампа.

Печально известные "противодейчики дезинформации" не могут этого достичь, ведь для "противодейчиков" необходимо постоянно говорить о том, что сказал Путин, что сказала Примадонна…

Как выразился художник: "Вот, возьмите понюхайте! Вы такого еще не нюхали…"

Я участвовал в нескольких форсайтах и стратсессиях, которые проводил Валерий Пекарь, формируя так называемое "сценарное пространство" растяжек будущего. Их объединяла одна вещь, которая мне очень не нравится. Мы постоянно определяем себя и свое будущее через статус России!

Если Россия будет сохраняться в форме империи — мы всегда проиграем.

Если Россия меняет свой статус империи на любой другой — мы выживаем и усиливаемся.

Но наше будущее всегда зависит только от России. Развалится она или не развалится… Это и есть квинтэссенция ресентиментного видения реальности.

Одним из нарративов, продуцирующих ресентимент, можно назвать формирование идентичностей и названий — "малороссы" и "великороссы".

Мы продолжаем действовать в рамках координат, заданных империей, когда "Великороссия" — это старший субъект, а "Малороссия" — покоренный и подчиненный. Но история и греческие тексты говорят об обратном.

Слово "малая" в старых географических названиях вовсе не означало "мелкая" или "незначительная", как нам навязывают. В греческом языке употреблялось слово μικρά (mikrá) — "меньшая". Но это "меньшая" означало — "более близкая" компактная территория (по отношению к центру), "материнская земля", откуда начиналась колонизация и упорядочение пространства.

Тогда как "большая" — означало периферийная территория, больше ядра, heartland. Малая Азия для греков была "ближней Азией", побережье против Эгейских островов, в отличие от "большой", далекой Азии.

Малая Армения была меньшей частью армянских земель вблизи Киликии, в отличие от Великой Армении на востоке.

Малая Польша — Краков и южные земли, историческое ядро государства. Большая Польша (Познань, Гнезно) — более широкие территории.

Mala Strana (Прага) — меньшая сторона города на левом берегу Влтавы. Правый берег — больший город.

Малая Русь — это колыбель культуры, ядро духовности и осознание собственной субъектности. Малороссия — это сердце региона. Великороссия — это дикая периферия с болотами, татаро-монголами и волками.

Пока мы будем воспринимать "пугачевых" через призму того, что нам интересно, что именно на периферийных землях говорят о heartland — мы не сможем победить. Противодейчики дезинформации вам не смогут этого объяснить.

