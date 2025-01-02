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Мнения Транзит газа через Украину

Удар по правительственному кварталу: как Путин показал свое уязвимое место

Удар по правительственному кварталу, нанесенный Россией 1 января, показывает, что Украина нащупала уязвимое место Путина, констатирует аналитик Дмитрий Золотухин. Прекращение транзита российского газа стало очень чувствительным ударом по российским интересам

Дмитрий Золотухин
Дмитрий Золотухин
Эксперт по информационной политике
eye 860
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ЯЙЦА КОЩЕЯ

Сегодняшние несколько попыток поражения правительственного квартала и зданий на Банковой свидетельствуют о том, что мы, таки, поразили "яйцо кощеево"... А, скорее — кощеевы сморщенные яйчишки.

Разгар газовых войн России и Украины пришелся на начало моей карьеры, когда я еще учился анализировать события.

Встретив "Оранжевую революцию" и "Революцию роз" как личные оскорбления, в которых участвовали и европейцы, а не только, якобы, США, Путин запустил длинные качели. В том числе путем провозглашения своей речи на саммите стран СНГ, где он уже продвигал свой ЕвразЭС.

В отличие от нефти, которая была больше экономикой, газ — всегда был политикой. Поэтому Сечин всегда возмущался тем, что хоть он и приносит бюджету большие дивиденды, "национальным достоянием" всегда оставался тупой как пробка Миллер.

Парадоксально, Путин всячески угрожал закрутить трубу и заморозить европейцев. Даже приказал взорвать свои же "Северные потоки". Европейцы очень боялись и были готовы отдать Путину не только Украину, но и своих жен и дочерей, лишь бы только кощей не поднимал им цены.

А закрутили вентиль украинцы. Причем, украинцы сознательно лишили себя доходов от транзита, потому что оказалось, что для украинцев слово "ценности" имеет ценность, а для европейцев слово "values" всегда имело только цену.

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Можно быть уверенными, что получив шиш с кощеем, Фицо и Орбан побегут в Брюссель и Вашингтон. Сначала для того, чтобы просить их надавить на Украину. А, в конце концов, и для того, чтобы договариваться о том, как они ведут себя нормально, а за это получают газ из других источников и дотации ЕС.

После закрытия транзита господин Эрдоган выжмет из кощея все, что захочет, за использование Южного потока. Особенно на фоне сбития азербайджанского самолета.

В z-каналах беснуются военные блогеры, которым недавно, кстати, запретили создать свою политическую партию, потому что некоторые из них слишком рьяно критиковали царя и бояр...

Яйцо Кощея мы поразили. Теперь осталось вытащить и сломать иглу. Если в Вашингтоне, Берлине и Вене поймут, что сломанная игла гарантирует к возвращению business as usual, то быстро дадут ATACAMS и TAURUS

А до того — смотрите социальную рекламу Путина о замораживании Европы. Да, и с Приднестровьем как-то неудобно получилось. Но в Тирасполе всегда могут объявить о воссоединении с Кишиневом и получить тепло в свои дома обратно. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем.

Начинаем рабочий год.

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