Удар по правительственному кварталу: как Путин показал свое уязвимое место

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ЯЙЦА КОЩЕЯ

Сегодняшние несколько попыток поражения правительственного квартала и зданий на Банковой свидетельствуют о том, что мы, таки, поразили "яйцо кощеево"... А, скорее — кощеевы сморщенные яйчишки.

Разгар газовых войн России и Украины пришелся на начало моей карьеры, когда я еще учился анализировать события.

Встретив "Оранжевую революцию" и "Революцию роз" как личные оскорбления, в которых участвовали и европейцы, а не только, якобы, США, Путин запустил длинные качели. В том числе путем провозглашения своей речи на саммите стран СНГ, где он уже продвигал свой ЕвразЭС.

В отличие от нефти, которая была больше экономикой, газ — всегда был политикой. Поэтому Сечин всегда возмущался тем, что хоть он и приносит бюджету большие дивиденды, "национальным достоянием" всегда оставался тупой как пробка Миллер.

Парадоксально, Путин всячески угрожал закрутить трубу и заморозить европейцев. Даже приказал взорвать свои же "Северные потоки". Европейцы очень боялись и были готовы отдать Путину не только Украину, но и своих жен и дочерей, лишь бы только кощей не поднимал им цены.

А закрутили вентиль украинцы. Причем, украинцы сознательно лишили себя доходов от транзита, потому что оказалось, что для украинцев слово "ценности" имеет ценность, а для европейцев слово "values" всегда имело только цену.

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В целях национальной безопасности: Украина остановила транзит российского газа

Можно быть уверенными, что получив шиш с кощеем, Фицо и Орбан побегут в Брюссель и Вашингтон. Сначала для того, чтобы просить их надавить на Украину. А, в конце концов, и для того, чтобы договариваться о том, как они ведут себя нормально, а за это получают газ из других источников и дотации ЕС.

После закрытия транзита господин Эрдоган выжмет из кощея все, что захочет, за использование Южного потока. Особенно на фоне сбития азербайджанского самолета.

В z-каналах беснуются военные блогеры, которым недавно, кстати, запретили создать свою политическую партию, потому что некоторые из них слишком рьяно критиковали царя и бояр...

Яйцо Кощея мы поразили. Теперь осталось вытащить и сломать иглу. Если в Вашингтоне, Берлине и Вене поймут, что сломанная игла гарантирует к возвращению business as usual, то быстро дадут ATACAMS и TAURUS

А до того — смотрите социальную рекламу Путина о замораживании Европы. Да, и с Приднестровьем как-то неудобно получилось. Но в Тирасполе всегда могут объявить о воссоединении с Кишиневом и получить тепло в свои дома обратно. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем.

Начинаем рабочий год.

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