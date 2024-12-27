Словакия угрожает Украине отключением электроэнергии из-за прекращения транзита газа РФ

После 1 января правительство Фицо оценит возможные ответные меры против Украины. На данном этапе Киев импортирует электроэнергию из пяти стран.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев с нового года откажется продолжить транзит российского газа в Центральную Европу. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил политик в пятницу вечером, 27 декабря.

Фицо отметил, что уже после Нового года правительство оценит ситуацию вместе с возможными ответными мерами против Украины.

"В случае необходимости мы прекратим подачу электроэнергии, которая остро необходима Украине во время отключений света", — заявил Фицо, комментируя завершение сделки по транспортировке российского газа.

Как отмечают журналисты, Словакия является одним из крупнейших покупателей у "Газпрома" и усиливает давление на Украину, чтобы найти решение. На сегодняшний день последний комментарий Фицо, характеризующий сложившуюся ситуацию, является самым резким.

Фицо обосновал угрозу, указав что прекращение поставок российского газа окажет значительное влияние на экономику Европы. По его словам, в течение следующих двух лет Европейский союз столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере 120 млрд евро (125 млрд долларов США) в результате остановки поставок.

"Прекращение транзита российского природного газа через Украину — это не просто пустой политический жест. Это чрезвычайно дорогостоящий шаг, за который мы, в Европейском союзе, заплатим", — заявил Фицо, добавив, что предложил альтернативные решения, которые не потребуют контакта между двумя воюющими странами.

Откуда Украина импортирует электроэнергию

В последнее время, согласно информации "Укрэнерго", кроме Словакии, Украина покупает "свет" в Польше, Румынии, Венгрии и Молдове. Общий суточный объем импорта превышает 10,2 тыс МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 140 МВт.

Напомним, ранее Роберт Фицо заявлял, что Украина упорно отказывается от продолжения транзита российского "голубого топлива" через свою территорию, поэтому Словакию ожидает газовый кризис. Официальная Братислава, которая имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", подсчитала, что закупка газа в другом месте обойдется ей на 220 миллионов евро дороже в виде расходов на транзит.

Издание Politico писало, что Владимир Зеленский якобы предлагал Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО.

Российский президент Владимир Путин 26 декабря отмечал, что за несколько дней до Нового года заключить контракт по транзиту газа через Украину уже не получится. Россия, заверил глава Кремля, готова поставлять газ через Украину с любым контрагентом, однако это невозможно в условиях иска от Киева.