Премьер Словакии Фицо обвинил Зеленского в газовом кризисе: подробности

Покупка газа вне России обойдется Словакии на 220 миллионов евро дороже, чем обычно. Роберт Фицо считает, что страна столкнулись с газовым кризисом из-за Зеленского.

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Украина упорно отказывается от продления транзита российского "голубого топлива" через свою территорию, поэтому Словакию ожидает газовый кризис. Об этом, как пишет Reuters, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Словакия, имеющая долгосрочный контракт с российским "Газпромом", подсчитала, что закупка газа в другом месте обойдется ей на 220 миллионов евро дороже в виде расходов на транзит.

Фицо поднял газовую тему 19 декабря на саммите Европейского союза в Брюсселе, в котором также принял участие президент Украины Владимир Зеленский, повторивший, что его страна не будет продолжать транзит российского газа.

"Мы явно столкнулись с газовым кризисом из-за президента Зеленского", — заявил Фицо, не вдаваясь в подробности.

При этом Европейская комиссия заявила, что также не заинтересована в продолжении поставок российского газа через Украину.

Фицо заявил, что без транзита газа Словакии, возможно, придется подумать об "ответных мерах".

В Facebook Фицо заявил, что прекращение транзита газа может привести к серьезному конфликту между странами.

"Если Зеленский не разрешит транзит нашего газа, может возникнуть серьезный конфликт", — не исключает политик, намекая на проявление солидарности в энергетической сфере.

Агентство уточняет, что Братислава поставляет Киеву электроэнергию и дизельное топливо, а также оказывает гуманитарную помощь. Однако правительство прекратило военную помощь Киеву, считая, что война с Россией не имеет военного решения.

Напомним, 29 июля энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что отказ от транзита российского газа может повлечь рост цены на доставку газа в три области.

Также Фокус писал, что будет означать для Украины прекращение транзита российского газа.