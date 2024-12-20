Прем'єр Словаччини Фіцо звинуватив Зеленського в газовій кризі: подробиці
Купівля газу поза Росією обійдеться Словаччині на 220 мільйонів євро дорожче, ніж зазвичай. Роберт Фіцо вважає, що країна зіткнулися з газовою кризою через Зеленського.
Україна вперто відмовляється від продовження транзиту російського "блакитного палива" через свою територію, тому на Словаччину очікує газова криза. Про це, як пише Reuters, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.
Словаччина, яка має довгостроковий контракт із російським "Газпромом", підрахувала, що закупівля газу в іншому місці обійдеться їй на 220 мільйонів євро дорожче у вигляді витрат на транзит.
Фіцо порушив газову тему 19 грудня на саміті Європейського союзу в Брюсселі, у якому також узяв участь президент України Володимир Зеленський, який повторив, що його країна не буде продовжувати транзит російського газу.
"Ми явно зіткнулися з газовою кризою через президента Зеленського", — заявив Фіцо, не вдаючись у подробиці.
При цьому Європейська комісія заявила, що також не зацікавлена в продовженні поставок російського газу через Україну.
Фіцо заявив, що без транзиту газу Словаччині, можливо, доведеться подумати про "заходи у відповідь".
У Facebook Фіцо заявив, що припинення транзиту газу може призвести до серйозного конфлікту між країнами.
"Якщо Зеленський не дозволить транзит нашого газу, може виникнути серйозний конфлікт", — не виключає політик, натякаючи на прояв солідарності в енергетичній сфері.
Агентство уточнює, що Братислава постачає Києву електроенергію і дизельне паливо, а також надає гуманітарну допомогу. Однак уряд припинив військову допомогу Києву, вважаючи, що війна з Росією не має військового рішення.
Нагадаємо, 29 липня енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що відмова від транзиту російського газу може спричинити зростання ціни на доставку газу в три області.
Також Фокус писав, що означатиме для України припинення транзиту російського газу.