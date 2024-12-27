Словаччина погрожує Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту газу РФ

Після 1 січня уряд Фіцо оцінить можливі заходи у відповідь проти України. На цьому етапі Київ імпортує електроенергію з п'яти країн.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити резервні поставки електроенергії в Україну, якщо Київ з нового року відмовиться продовжити транзит російського газу в Центральну Європу. Про це, як пише Bloomberg, заявив політик у п'ятницю ввечері, 27 грудня.

Фіцо зазначив, що вже після Нового року уряд оцінить ситуацію разом із можливими заходами у відповідь проти України.

"У разі необхідності ми припинимо подачу електроенергії, яка гостро необхідна Україні під час відключень світла", — заявив Фіцо, коментуючи завершення угоди з транспортування російського газу.

Як зазначають журналісти, Словаччина є одним із найбільших покупців у "Газпрому" і посилює тиск на Україну, щоб знайти рішення. На сьогоднішній день останній коментар Фіцо, що характеризує ситуацію, що склалася, є найбільш різким.

Фіцо обґрунтував загрозу, вказавши, що припинення поставок російського газу матиме значний вплив на економіку Європи. За його словами, протягом наступних двох років Європейський союз зіткнеться з додатковими витратами на енергоносії в розмірі 120 млрд євро (125 млрд доларів США) внаслідок припинення поставок.

"Припинення транзиту російського природного газу через Україну — це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському союзі, заплатимо", — заявив Фіцо, додавши, що запропонував альтернативні рішення, які не потребуватимуть контакту між двома країнами, що воюють.

Звідки Україна імпортує електроенергію

Останнім часом, згідно з інформацією "Укренерго", крім Словаччини, Україна купує "світло" в Польщі, Румунії, Угорщині та Молдові. Загальний добовий обсяг імпорту перевищує 10,2 тис МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 140 МВт.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявляв, що Україна вперто відмовляється від продовження транзиту російського "блакитного палива" через свою територію, тож Словаччину очікує газова криза. Офіційна Братислава, яка має довгостроковий контракт із російським "Газпромом", підрахувала, що закупівля газу в іншому місці обійдеться їй на 220 мільйонів євро дорожче у вигляді витрат на транзит.

Видання Politico писало, що Володимир Зеленський нібито пропонував Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу до Словаччини в обмін на дозвіл вступу України до НАТО.

Російський президент Володимир Путін 26 грудня зазначав, що за кілька днів до Нового року укласти контракт щодо транзиту газу через Україну вже не вийде. Росія, запевнив очільник Кремля, готова постачати газ через Україну з будь-яким контрагентом, однак це неможливо в умовах позову від Києва.