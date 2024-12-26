Путін заявив, що прагне завершення війни і назвав мету №1 у 2025 році

Відповідаючи на запитання російських журналістів, глава Кремля Володимир Путін запевнив, що прагне завершити війну. Однак він хоче досягти всіх цілей т.зв. "СВО".

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Росія нібито прагне завершення війни в Україні. Водночас завданням "номер один" у 2025 році є досягнення всіх цілей "спецоперації", — заявив журналістам глава Кремля Володимир Путін після засідання Євразійської економічної ради.

Війна

Путін розповів, що щодня, "вдень і вночі", отримує інформацію про ситуацію на фронті. За його словами, РФ домагатиметься успіхів на лінії бойового зіткнення, а завданням №1 у 2025 році залишається досягнення всіх цілей т. зв. "спеціальної військової операції".

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Водночас, судячи з усього, глава Кремля, не налаштований завершити бойові дії наступного року.

"Вашими б устами та мед пити", — зазначив на таке припущення пропагандиста президент РФ.

Володимир Путін зізнався, що Росія нібито не поспішає застосовувати балістичну ракету середньої дальності "Орешник", тому що ця зброя призначена "для вирішення певних завдань". Однак, якщо буде необхідно, Росія застосує потужну зброю, зазначив глава Кремля.

У відповідь на запитання, чи вірить він, що війна з Україною завершиться у 2025 році перемогою Росії, Путін зазначив, що він "вірить у Бога, а Бог з нами".

Мирні переговори

Також Путін прокоментував нещодавній візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до РФ. Під час зустрічі політик, за словами російського президента, головним чином говорив про мирне врегулювання війни між Москвою і Києвом.

Словаччина висловила готовність надати свій майданчик для переговорів, і РФ не проти того, щоб Братислава стала переговорним майданчиком щодо України, повідомив Путін.

Транзит газу

Росія завжди виступала за постачання газу в Європу і деполітизацію економіки, повідомив Володимир Путін, зазначивши, що за кілька днів до Нового року контракт щодо транзиту газу через Україну вже не вийде укласти.

Росія, запевнив російський президент, готова постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким контрагентом, однак це неможливо в умовах позову від Києва.

Таким чином українці "карають Європу", закриваючи транзит російського газу, заявив Путін. Він упевнений, що через зупинку транзиту з РФ ціни на газ у Європі зростуть. А Україна не зможе існувати без підтримки Європи, вважає він.

Україна і НАТО

Путін також заявив, що ще 2021 року президент США Джо Байден у розмові з ним пропонував відкласти прийняття України в НАТО на 10-15 років.

Глава Кремля зазначив, що глава Білого дому говорив про неготовність Києва до вступу в Північноатлантичний альянс.

Нагадаємо, 22 грудня, обраний президент США Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Путіним для обговорення шляхів завершення повномасштабної війни в Україні.

Після цього прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що реальних передумов для організації зустрічі двох політиків поки немає.