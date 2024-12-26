"До Нового року": яке стратегічне завдання Путін поставив ЗС РФ на найближчі дні, — генерал

Російські окупанти збираються просуватися за вже традиційною тактикою створення кліщів. Під загрозою — два міста у Донецькій області та логістичний шлях на Запоріжжя.

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Президент РФ Володимир Путін поставив перед окупантами ціль на кінець року. Деталями про ворожі плани на Курахівському і Покровському напрямках 26 грудня в ефірі телеканалу "Еспресо" поділився генерал армії України та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Про стратегічні плани РФ — з 1:05

"Стратегічно Путін поставив завдання у найближчі дні, навіть до Нового року захопити Курахове", — повідомив він.

Зі слів експерта, ЗС РФ планують перекрити трасу до міста, яка з’єднує його з Запорізьким напрямком. Йдеться про логістичний шлях, яким постачають зброю, техніку та боєприпаси. Після цього ворог збирається просуватись з півдня у ширшому форматі для охоплення Покровського виступу. Пройшовши за 2-3 дні штурмовими групами, він продовжить рух до напівоточення Покровська.

"А тоді відповідно намагатися з півдня, з півночі формувати, як він традиційно робить, кліщі, і якраз створювати передумови або виходу наших військ із Покровська, або проведення атак, щоб остаточно оточити угруповання", — зазначив Маломуж.

Він запевнив, що загарбникам непросто — Сили оборони дають відсіч і завдають втрат. На Покровському і Курському напрямках знищують ті великі резерви, які підтягує РФ. Особливо загрозливою ситуація на фронті є для російського особового складу, танків, БТР і БМП, тобто основної "проривної сили" ворога.

Генерал наголосив, що завдання оборонців на Курахівському напрямку — не лише тримати позиції та виводити угрупування, але й завдавати ударів із флангів. ЗСУ вдається відновлювати позиції в окремих місцях, але окупанти зібрали "в декілька разів більше" ресурсів для бою.

"Нам приходиться відбиватися якраз практично в напівоточенні або в оточенні, окремі підрозділи. Але і готуються відповідно Генеральним штабом і командуванням заходи з деблокування", — пояснив експерт.

Він повідомив, що командування працює над тим, щоби ввести Москву в оману та дезорієнтувати. Зі слів Маломужа, найближчі дні будуть вирішальними. Важливо зберегти життя бійців, але водночас не відкрити ЗС РФ дорогу для подальшого наступу. Тому сьогодні говорять про залучення додаткових резервів, особливо зброї та техніки зі США.

"Згенеруємо нові резерви з новітньою технікою, зможемо утримати позиції та завдати контрудари там", — додав генерал.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня оцінили, чи здатні ЗС РФ форсувати Дніпро для наступу на Херсон.

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