Зеленський змінює риторику про переговори з Путіним, орієнтуючись на Трампа, — WP

Новий президент США і реалії на полі бою, мабуть, підштовхують президента України, який тривалий час наполягав на боротьбі за кожну п'ядь окупованої РФ землі, до столу переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями сигналізує про більшу готовність до потенційних переговорів про припинення війни з РФ, і це серйозні зміни в риториці президента України. Про це пише The Washington Post.

Меседжі Зеленського були обережними, йдеться в публікації, і в них не йшлося прямо про готовність Києва до територіальних чи інших поступок. Але якщо раніше український лідер говорив, що переговори можливі тільки після того, як Росія виведе свої війська, тепер він акцентує на необхідності довгострокової безпеки, а не на негайному поверненні територій.

"Зміну риторики Зеленського — те, що помітили українські та західні офіційні особи, — імовірно, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту і приходом адміністрації США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву", — йдеться в матеріалі WP.

Журналісти зазначають, що на останніх зустрічах із Дональдом Трампом та європейськими лідерами Зеленський здебільшого зосередився на "міцному мирі" для України. Пріоритетом є запрошення до НАТО та інші гарантій безпеки, таких як можлива присутність західних миротворців для запобігання російським атакам у майбутньому.

На думку чиновників і аналітиків, зміна тону Зеленського, ймовірно, є спробою більше відповідати акценту Трампа на припиненні конфлікту. Так, колишній посол США в Росії та політолог Майкл Макфол зазначив, що адміністрація Зеленського "розуміє, що за Трампа ситуація зміниться".

Зі свого боку дипломати НАТО заявили, що запрошення України до Альянсу залишається віддаленою перспективою через побоювання та політичну невизначеність серед країн-членів військово-політичного блоку. Водночас в Альянсі розуміють, що Зеленський не може відмовитися від вимог західних гарантій безпеки.

Також у експертів є сумніви, що російський диктатор Володимир Путін готовий до перемовин, допоки його війська мають успіхи на фронті, попри великі втрати.

Деякі чиновники припускають, що Зеленський розумно підстраховується і сподівається, що його "більш поступлива позиція приверне до нього Білий дім Трампа і залишить відкритим для надання більшої підтримки обороні України", якщо Путін не захоче сідати за стіл переговорів.

У публікації наголошується, що високопоставлений український чиновник заявив про те, що вони "починають вірити", що війна дійсно може закінчитися наступного року, оскільки після обрання Трампа розмови про мирну угоду активізувалися. Водночас співрозмовник WP сказав, що не думає, що можна дійти будь-якої угоди з Путіним.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня розповів про умови припинення війни, запропоновані Кремлем, і назвав лідера РФ Володимира Путіна "старим фантазером". Він пояснив, чому Києву невигідне перемир'я.

Тим часом, Дональд Трамп хоче зустрітися з Володимиром Путіним, але поки немає жодних передумов, що ця зустріч відбудеться.