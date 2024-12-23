Зеленский меняет риторику о переговорах с Путиным, ориентируясь на Трампа, — WP

Новый президент США и реалии на поля боя, по-видимому, подталкивают президента Украины, который долгое время настаивал на борьбе за каждую пядь оккупированной РФ земли, к столу переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к потенциальным переговорам о прекращении войны с РФ, и это серьезные перемены в риторике президента Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Месседжи Зеленского были осторожными, говорится в публикации, и в них не говорилось прямо на готовность Киева к территориальным либо иным уступкам. Но если ранее украинский лидер говорил, что переговоры возможны только после того, как Россия выведет свои войска, теперь он акцентирует на необходимости долгосрочной безопасности, а не на немедленном возвращении территорий.

"Изменение риторики Зеленского — то, что заметили украинские и западные официальные лица — вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", — говорится в материале WP.

Журналисты отмечают, что на последних встречах с Дональдом Трампом и европейскими лидерами Зеленский в основном сосредоточился на "прочном мире" для Украины. Главным приоритетом является приглашение в НАТО и другие гарантий безопасности, таких как возможное присутствие западных миротворцев для предотвращения российских атак в будущем.

По мнению чиновников и аналитиков, смена тона Зеленского, вероятно, является попыткой больше соответствовать акценту Трампа на прекращении конфликта. Так, бывший посол США в России и политолог Майкл Макфол указал, что администрация Зеленского "понимает, что при Трампе ситуация изменится".

В свою очередь дипломаты НАТО заявили, что приглашение Украины в Альянс остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности среди стран-членов военно-политического блока. В то же время в Альянсе понимают, что Зеленский не может отказаться от требований западных гарантий безопасности.

Также у экспертов есть сомнения, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам, пока у его войск есть успехи на фронте, несмотря на большие потери.

Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно подстраховывается и надеется, что его "более сговорчивая позиция расположит к нему Белый дом Трампа и оставит открытым для предоставления большей поддержки обороне Украины", если Путин не захочет садиться за стол переговоров.

В публикации отмечается, что высокопоставленный украинский чиновник заявил о том, что они "начинают верить", что война действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа разговоры о мирном соглашении активизировались. В то же время собеседник WP сказал, что не думает, что можно прийти к какому-либо соглашению с Путиным.

Напомним, президент Владимир Зеленский 19 декабря рассказал об условиях прекращения войны, предложенных Кремлем, и назвал лидера РФ Владимира Путина "старым фантазером". Он объяснил, почему Киеву невыгодно перемирие.

Тем временем, Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным, но пока нет никаких предпосылок, что эта встреча состоится.