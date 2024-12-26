ЗСУ взяли в полон єгиптянина під час штурму РФ на Торецькому напрямку (відео)

Щоб знайти спільну мову, захисникам довелося довго доносити інформацію громадянину Єгипту жестами. За словами бійців ЗСУ, щоденні ворожі штурми дедалі більше схожі на бої з "вагнерівцями".

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Українські захисники з 28-ї ОМБр ім. лицарів Зимового походу під час російського штурму на Торецькому напрямку захопили в полон єгиптянина. Щоб знайти спільну мову, захисникам довелося довго пояснювати йому все жестами. Про це повідомила пресслужба підрозділу 28-ї ОБМР у Telegram.

Штурм на Торецькому напрямку

"З Єгипту та Уралу — на бійню і в полон до лицарів 28-ї бригади", — наголошується в публікації.

За оцінками українських захисників, щоденні ворожі штурми дедалі більше схожі на бої з "вагнерівцями".

Повідомляється, що окупанти не змогли прорватися малими групами до позицій Сил оборони, після чого почали нарощувати чисельність штурмовиків до 20 осіб. Водночас це змінило тільки чисельність втрат. За даними підрозділу, під час недавнього штурму, користуючись туманною погодою, група окупантів пробралася до позицій ЗСУ. Але їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.

Частину ворожої групи було знищено впритул. Водночас бійці ЗСУ постійно змінювали позиції та використовували весь наявний арсенал. Повідомляється, що лише один з окупантів вижив, бо здався в полон.

"Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцям довелося пояснювати все жестами", — пояснили військові.

Нагадаємо, що нацгвардійцям поставили неякісні спальники та без обов'язкових елементів на ₴30 млн.

Також повідомлялося про те, кого можуть мобілізувати після 50 років. До ЗСУ можуть потрапити чоловіки старшого віку, але в ТЦК пояснили, що їм обиратимуть посади, які відповідають стану здоров'я та спеціальності.