ВСУ взяли в плен египтянина во время штурма РФ на Торецком направлении (видео)
Чтобы найти общий язык, защитникам пришлось долго доносить информацию гражданину Египта жестами. По словам бойцов ВСУ, ежедневные вражеские штурмы все больше походят на бои с "вагнеравцами".
Украинские защитники из 28-й ОМБр им. рыцарей Зимнего похода во время российского штурма на Торецком направлении захватили в плен египтянина. Чтобы найти общий язык, защитникам пришлось долго объяснять ему все жестами. Об этом сообщила пресс-служба подразделения 28-й ОБМР в Telegram.
"Из Египта и Урала — на бойню и в плен к рыцарям 28-й бригады", — отмечается в публикации.
По оценкам украинских защитников, ежедневные вражеские штурмы все больше походят на бои с "вагнеравцами".
Сообщается, что оккупанты не смогли прорваться малыми группами к позициям Сил обороны, после чего принялись наращивать численность штурмовиков до 20 человек. Вместе с тем это изменило только численность потерь.
По данным подразделения, в ходе недавнего штурма, пользуясь туманной погодой, группа оккупантов пробралась к позициям ВСУ. Но их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.
Часть вражеской группы была уничтожена в упор. При этом бойцы ВСУ постоянно меняли позиции и использовали весь имеющийся арсенал.
Сообщается, что лишь один из оккупантов выжил, потому что сдался в плен.
"Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцам пришлось объяснять все жестами", — объяснили военные.
Напомним, что нацгвардейцам поставили некачественные спальники и без обязательных элементов на ₴30 млн.
Также сообщалось о том, кого могут мобилизовать после 50 лет. В ВСУ могут попасть мужчины старшего возраста, но в ТЦК объяснили, что им будут выбирать должности, соответствующие состоянию здоровья и специальности.