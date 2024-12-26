Без обязательных элементов: нацгвардейцам поставили некачественные спальники на ₴30 млн (фото)

Военные получили 20 тысяч спальных мешков без флисовой подкладки и защиты от ветра. Директору фирмы, которая выполнила государственный заказ, сообщили о подозрении.

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Предприятие из Кривого Рога в 2023 году поставило украинским военным 20 тысяч спальных мешков низкого качества. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Стоимость спальников достигала 30 млн гривен. Экспертиза установила, что они не соответствовали техническим требованиям и не могли быть использованы по назначению. В частности, состав ткани нарушал требования, а также отсутствовали обязательные элементы — подкладка из флиса и слой из спецткани, который не пропускает воздух.

Фото спальников для НГУ Фото: ГБР

Директору фирмы объявили подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Воинская часть подала иск в суд, чтобы добиться возмещения в размере 6 млн гривен и замены спальных мешков на качественные. Иск был полностью удовлетворен.

Сейчас правоохранители устанавливают, были ли причастны к сделке военнослужащие.

В Национальной полиции уточнили, что поставка была осуществлена в декабре 2023 года. Военная часть, которая получила 20 тысяч некачественных спальников, находится в составе Национальной гвардии. Мешки приобрели по государственному контракту.

Напомним, 26 декабря ВС РФ ударили дроном по рынку в Никополе. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, торговые помещения значительно повреждены.

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