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Покровский горсовет провел тендер для обследования дома, который был в "серой зоне": детали

Покровск, Покровское направление, обстрелы Покровска
Фото: Покровская ГВА | Иллюстративное фото

Сейчас здание — уже в зоне временной оккупации. Сроком выполнения работ установлено 31 декабря. В Покровской городской военной администрации и городском совете на момент публикации материала не комментировали ситуацию с закупкой.

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Покровский городской совет заключил контракт об обследовании дома, который находится во временной оккупации Россией. Об этом известно из данных о тендере, опубликованном 16 декабря на Prozorro.

Жилищно-коммунальный отдел горсовета искал подрядчика для "обследования технического состояния строительных конструкций для устранения аварийного состояния многоквартирного жилого дома". Адрес здания — Донецкая область, поселок Шевченко, улица Веселая, дом 12.

Сроком выполнения работ указано 31 декабря 2024 года. Победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью "Азов-Гаррет", которое предложило 32 335,20 гривен.

16 декабря был опубликован заключенный договор, а в нем самом указана дата 12 декабря. Нюанс заключается в том, что, по данным DeepState, по состоянию на 12 декабря дом находился в "серой зоне", а уже 16 декабря оказался во временной оккупации ВС РФ.

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Дом, в котором должны провести работы, на карте боевых действий по состоянию на 12 декабря
Фото: Deep State
Покровск, Покровское направление, техническое обследование, закупки, государственные закупки, закупки скандал, скандальные закупки, скандал, Шевченко, село Шевченко, поселок Шевченко, обследование дома, оценка состояния дома Fullscreen
Дом, в котором должны провести работы, на карте боевых действий по состоянию на 16 декабря
Фото: Deep State

В пункте "Форс-мажор" прописано, что ни одна из сторон не несет ответственности, если обязательства полностью или частично не будут выполнены из-за фактической войны. В таком случае условия договора должны продлить на период, "равный по продолжительности этим обстоятельствам".

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Фото: Скриншот
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Фото: Скриншот
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Фото: Скриншот

ООО "Азов-Гаррет" было зарегистрировано в 1996 году. Сейчас адрес фирмы — киевский, однако учредителем является Валерий Баранов, как место жительства которого указан адрес в Мариуполе.

16 декабря с этой же фирмой также был заключен контракт об оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности здания учебно-воспитательного комплекса №2 в Покровске.

По данным СМИ, в последнее время "Азов-Гаррет" активно сотрудничает со структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Покровского городского совета. Только за этот год было заключено 25 договоров на техническую документацию, их общая стоимость — 436 500 гривен.

Эта же фирма должна была обследовать детский сад №11 и школу №14 в районе Динас, которые пострадали от обстрелов Покровска летом 2024 года.

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Детский сад №11 в Покровске после обстрела после обстрела
Фото: Открытые источники
Бои Покровск, Покровск, Покровское направление, техническое обследование, закупки, государственные закупки, Покровский горсовет Fullscreen
Школа №14 в Покровске после обстрела после обстрела
Фото: Открытые источники

В Покровской городской военной администрации и городском совете на момент публикации материала не комментировали ситуацию с закупкой.

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