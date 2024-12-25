Чисто на характере: 2 бойца ВСУ взяли в плен 14 оккупантов под Зеленовкой

Оккупантов буквально "выкурили" из укрытия, а когда стали считать, оказалось, что их в 7 раз больше, чем украинских защитников.

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На Кураховском направлении в районе села Зеленовка украинские защитники смогли захватить в плен подразделение россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"Вдвоем на характере взяли 14 п**аров в плен. Двое ребят взяли в плен всех за раз, это еще и так забавно было, они докладывают 4 пленных, отставить — 6, стоп, уже 9, теперь 14. Выкурили из норы чисто на уверенности, характер действительно решает в таких ситуациях, даже если ты в меньшинстве", — написал он.

Военный отметил, что таких ситуаций было много как и в пользу ВСУ, так и в пользу ВС РФ.

"В районе Зеленовки противник сильно деморализован, за последние 2 недели пацаны знатно пополнили обменный фонд", — отметил он.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 25 декабря сообщалось, что на Кураховском направлении Силы обороны отбивали 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово и Дачное. Семь вражеских штурмов уже отбито, продолжаются дальше семь боев.

Напомним, что 25 декабря Третья штурмовая бригада показала, как провела успешную зачистку посадки и взяла в плен целую группу оккупантов в плен на Харьковщине. Позиции россиян накрыли танковые бригады, довершала все пехота.

Также 23 декабря сообщалось, что под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать. Перед штурмом оккупанты начали забрасывать пехоту ВСУ с дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции, и одновременно 8 россиян начали продвигаться к окопам украинских защитников.