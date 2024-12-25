"Накрыли из танков и вытащили из нор": ВСУ взяли в плен группу врага под Харьковом (видео)

Захвату пленных предшествовала высадка десанта и стрелковый бой. Несмотря на работу вражеской арты, ВСУ вскоре вернулись с трофеями.

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Третья штурмовая бригада показала, как провела успешную зачистку посадки и взяла в плен целую группу оккупантов в плен в Харьковской области. Позиции россиян накрыли танковые бригады, довершала все пехота. Об этом говорится в посте пресс-службы подразделения в Telegram.

Колонна техники ринулась вперед, десантировала бойцов

"Колонна техники ринулась вперед, десантировала бойцов, и после стрелкового боя и, несмотря на вражескую арту, вскоре вернулась уже с "трофеями" — пленными российскими военными", — сообщается в публикации.

Также сообщалось, что на Харьковском направлении провели результативную работу ударными дронами.

ВСУ поразили два миномета

В посадках поразили два миномета, ЛАТ и сожгли несколько укрытий с техникой противника. Вражеской пехоте наносили урон в окопах, зданиях и укрытиях.

"Финальный аккорд рейда — подрыв красиво горевшего и детонировавшего после попадания состава БК", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время удара 25 декабря над Днепропетровской областью сбили 42 ракеты. Местные власти сообщили, что в Днепре 65 домов остались без тепла.

Также известно, что после ракетного удара по Кривому Рогу число жертв выросло до 17 и один погибший. В ОВА сообщили, что в поврежденном доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи.